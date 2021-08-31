特企／全球上億家庭好口碑！Haier海爾廚衛進軍台灣

世界頂級家電品牌Haier海爾旗下的廚衛家電系列在2021年隆重登台，不同於市場傳統產品，首先推出智能熱水器、熱泵熱水器、全屋淨水系統等，陸續還會有更多廚衛家電相關產品登場，海爾將帶入符合國際IEC標準、歐洲三星標準、全球浴室場景標準等國際三大認證，且通過台灣SGS檢驗、BSMI商品檢驗標準的廚衛整合式解決方案給台灣消費者，為消費者提供更高的ＣＰ值，更優越的使用體驗，享受與世界同步的產品。





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Haier海爾品牌創立於1984年，旗下熱水器系列產品在全球銷售已邁向第20個年頭，各式熱水器在全球銷售累積已超過1億台，使用者遍及美國、法國、德國、泰國、奧地利、馬來西亞、印度、俄羅斯等全球40多個國家，全球市佔穩坐首席。在這樣的量能之下，海爾設立4座超大型自動化生產基地，不斷投入研發進行產品改良，加速產業技術升級，創新不間斷，引領行業發展。





Haier海爾廚衛家電台灣代理／秉創科技總經理陳志洋表示，Haier海爾的文化核心是創新，透過不斷的創新以滿足用戶需求。同時Haier海爾擁有獨步全球的專利技術，以頂級研究技術為後盾，例如有：專利防電牆技術，保障熱水器使用安全，近年因應全球智慧生活的演進，廚衛家電除了在產品效能與外型不斷精進，更提供與國際接軌，最完善的解決方案。





陳志洋指出，秉創科技希望將符合國際水準與嚴選品質的商品帶給台灣消費者，同時將完整的銷售服務從線上做到線下，以百人專業團隊深耕全台，從產品諮詢、業務、售後服務、到維修，提供全程五星級服務，深入台灣360個鄉鎮，引領全台消費者與國際接軌，創造最棒的商品價值與使用者體驗。





Haier海爾廚衛家電各項產品，通過多項精密調校，貼近台灣氣候與使用環境，以及依照消費者的使用習慣進行細部調整，並且結合海爾強大的全系列產品，進一步將單純的廚衛家電升級為全屋用水系統。





台灣代理秉創科技將以「海爾，HIGHER你的生活」帶入台灣家庭，增添美好的體驗。持續在地深耕，提供更多優異產品，打造全方位的居家生活，讓HIGHER生活從現在開始。更多超高ＣＰ值的商品，即將驚艷台灣消費者，敬請拭目以待！



