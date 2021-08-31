中秋暖暖過！樂天市場10大賞月禮盒傳遞心意更有感

2021來到下半場，台灣疫情逐漸趨緩，許多民生消費場域適度恢復運作，為了讓國人能夠喘口氣，政府與民間都積極推動各種紓困方案、活動。不僅政府規劃發放五倍券，力拼中秋節前上路，知名電商樂天市場也宣布推出10樣中秋話題強品，包括創新口味的月餅，香氣四溢的紅酒豬肉乾，還有在家就能自製的台灣手搖之光「珍奶」等賞月物資，只要備好備足，就算全家宅在一起，也能透過各種好味道，讓今年中秋過得多采多姿！





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一年一度的賞月佳節即將到來，除了有令人期待的連續假期，還有應時應景的烤肉趴，尤其日前受三級警戒所苦，許多人都沒有跟家人、朋友見面，希望能在中秋團圓之日，跟身邊重要的人好好聊聊近況，相互關懷一番。在這特別的日子，除了大啖豐盛的烤肉，閒暇之餘怎能少了唰嘴的零時點心來陪伴聊天、追劇的歡樂時光呢。對此，樂天市場表示，中秋節是僅次於過年春節的重要傳統節日，大家會透過這個節日來團聚或拜訪親朋好友送禮表達心意，這次樂天市場準備了10款特色中秋禮盒，用來送禮相當的適宜。





▲樂天市場表示，中秋節是僅次於過年春節的重要傳統節日，大家會透過這個節日來團聚或拜訪親朋好友送禮表達心意，這次樂天市場準備了10款特色中秋禮盒，用來送禮相當的適宜。（NOWnews攝）

看著天空高掛的滿月，就會直接想到黃橙香酥的月餅，這次樂天市場下足功夫，集結不同口感的鹹式、甜式糕餅，包括阿寶師招牌冠軍咖哩餃+蛋黃酥禮盒、許多藝人推薦的麻糬芋頭酥、維格餅家月見蛋黃酥禮盒、木匠手作蛋是鳳梨酥、拿破崙先生角落小夥伴流沙月餅、一之鄉異國美宴中秋禮盒。各式的鹹甜好味道，讓一家人互相分享不同口味，增加月餅時間的層次感。





▲今年樂天市場下足功夫，集結不同口感的鹹式、甜式糕餅，讓一家人互相分享不同口味，增加月餅時間的層次感。（NOWnews攝）

除了豐富的月餅系列，樂天市場也攜手臻御行冰滴夾餡手工蛋捲8包禮盒、喜之坊玉兔獻圓滿圓片牛軋糖禮盒，滿足全年齡的味蕾。中秋佳節不管是吃烤肉、月餅還是零嘴，怎能沒有恰到好處的飲品來神搭配呢？這點樂天市場也替你想好了，除了澎湃的食品，還有歐可茶葉-珍珠奶茶伴手禮組，讓全家人在國定假日想來杯台灣手搖之光，不用排隊等外送，在家就能輕鬆泡一杯Q彈冰涼的台灣珍珠奶茶，滿足一家人的五臟廟。





▲開賣就秒殺2500盒的麻糬芋頭酥，10大中秋禮盒怎麼買，都能讓團圓心意，更加沒有距離。（NOWnews攝）

樂天市場發現國人受防疫影響，與身邊重要的人無法說見就見，累積的思念就快爆表，所幸近來有緩解趨勢，於是替消費者們精挑細選多款特色好物，讓返鄉的你我，無論是帶上獨家招牌口味的金龍高級紅酒豬肉乾，或是開賣就秒殺2500盒的麻糬芋頭酥，10大中秋禮盒怎麼買，都能讓團圓心意，更加沒有距離。



