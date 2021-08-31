炎亞綸選秀節目不斷「下馬威」　親揭成立男團背後祕辛　

35歲的藝人炎亞綸由偶像團體「飛輪海」出道，除了發行過單曲、專輯之外也跨足戲劇圈，演歌雙棲的他，近來在實境選秀節目《Be the ONE：A級戰場》中，公開成立男團的背後祕辛，直言把競爭轉化成正能量，才可以在演藝圈走得更長久。

我是廣告 請繼續往下閱讀

在《Be the ONE：A級戰場》中擔任「遊戲經理人」的炎亞綸，與孫協志、李玖哲不斷對玩家下馬威，除了孫協志在第一集就讓2位玩家灑淚之外，李玖哲更是一度面無表情凝視玩家們，讓全場氣氛凝結，炎亞綸則帶著老師的態度引領玩家，時而嚴厲、時而發動柔情攻勢，他強調成團最重要的條件就是態度：「重要的是把競爭轉化為正面力量，這樣的人才能在演藝圈、在任何地方都走得更長久。」

▲孫協志第一集就讓2位玩家灑淚。（圖／用心娛樂提供）

為選出主題曲C位（中心位），炎亞綸、孫協志與李玖哲分別為每個玩家評分，炎亞綸鼓勵他們：「把最擅長、有把握、有特色的部分展現給大家！」因為他發現年輕玩家們容易要求完美、不想犯錯，這樣反而無法展現最真實的模樣，所以炎亞綸不斷鼓勵玩家，將這場激烈的戰爭轉化為正面力量：「不要淪為踩對方或使用手段的惡性競爭，而是把這種壓力和競爭感昇華為督促自己進步的動力。」