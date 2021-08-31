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老公每個月只給9千用！人妻想上班遭反對　還被罵亂花錢

▲一名人妻無奈表示，自從小孩出生後她就在家待任全職主婦，但老公每個月卻只給予9千生活費，讓她萌生回去上班的念頭。（圖／翻攝Pexels）
▲一名人妻無奈表示，自從小孩出生後她就在家待任全職主婦，但老公每個月卻只給予9千生活費，讓她萌生回去上班的念頭。（圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-08-31 23:14:23

夫妻進入婚姻有了小孩之後，雙方都勢必得做出一些犧牲。有一名人妻無奈表示，自從小孩出生後她就在家待任全職主婦，但老公每個月卻只給予9千生活費，讓她萌生回去上班的念頭。沒想到後續遭遇曝光，更是引起不少網友的怒火。

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原PO在論壇Dcard上發文提到，老公目前月薪有6萬7千元，每月先撥1.8萬存起來做為買房基金，又因為住在男方老家，老公每個月須給父母8千元孝親費。老公也給原PO生活費1萬2千元，其中3500元要她負責打理好女兒的奶粉、消耗品、衣物等等，剩餘9千元則為老婆的生活費。

▲原po老公只給9千生活費，又反對老婆出去工作。（圖／翻攝Dcard）
▲原po老公只給9千生活費，又反對老婆出去工作。（圖／翻攝Dcard）
原PO也向老公反應生活費不夠用，沒想到男方卻認為「是妳亂花錢才不夠用」。原PO無奈表示「先生自己一個月只花8千，但他三餐都吃軍中，只有放假才吃自己」當然夠用。

原PO又提案，希望能出去找工作，不過老公再度反對「孩子才1歲，不想丟給爸媽帶，怕觀念不同起爭執，也不想去上托嬰」；這樣的現狀也讓原PO相當無助「難道只有我一個人覺得每個月9千不夠用嗎？想聽聽大家的先生每月都給多少呢？」

不少網友看完原PO的遭遇後也直搖頭「為什麼他不讓你上班你就要聽他的？你希望讓他給你合理的生活費他有認真聽嗎」、「看到這種遭遇真的讓人害怕結婚生小孩」、「6萬7扣完上面列出的支出還有2萬，跑去哪了？」、「他都跟你算這麼清楚了，果斷出去上班啊！有沒有考慮過你在家的勞動費啊」。（編輯：潘毅）

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