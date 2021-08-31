COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中美從貿易戰打到金融戰！謝金河曝「關鍵」：差距拉大了

▲2018年時美中雙方展開貿易戰，至今仍在各種領域互相角力，從貿易戰、科技戰一直打到金融戰。（圖／取自Pixabay）
▲2018年時美中雙方展開貿易戰，至今仍在各種領域互相角力，從貿易戰、科技戰一直打到金融戰。（圖／取自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-31 23:27:56

2018年時美中雙方展開貿易戰，至今仍在各種領域互相角力，從貿易戰、科技戰一直打到金融戰。對此，財信傳媒董事長謝金河也分析雙方的「關鍵差距」，並直言「在企業實力競技，中國企業顯然已被拉大差距！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
今（31）晚謝金河在臉書上發文提到，美中角力從貿易戰，科技戰，一直打到金融戰，這一回合，美國有如資本市場的多頭，使盡全力撑起股市的多頭走勢，美國具代表性的龍頭企業，市值不斷奔馳已經到令人驚嘆的地步，怪不得很多專家天天喊著美股要崩盤。而中國則賣力往下打，好像股市的空頭，港股頻下挫，深滬股市也漸漸無力，現在連看空市場言論也不可以，中國「厲害了！我的國！」的志氣，也漸消失。

謝金河繼續說，「如果把代表一個國家的重量級企業，最大巿值公司放在一起比，美國仍然是超級大國，威力強大的FAAMG仍然昂首向前行。最令人吃驚的是去年市值才站上一兆美元的Google，今天股價上漲到2929.79美元，市值高達1.9999兆美元，只差一點點就突破二兆美元大關。現在Apple市值2.53兆美元，微軟2.28兆美元，如果把Google算進來，美國有3家市值超過二兆美元的大企業，排名老四的Amazon也有1.73兆美元，Fb也達1.085兆美元，前5大都是美國企業」。

▲謝金河分析中美雙方的「關鍵差距」。（圖／翻攝謝金河臉書）
▲謝金河分析中美雙方的「關鍵差距」。（圖／翻攝謝金河臉書）
繼續往榜單下看，中國僅有騰訊排在第九，而曾經是世界第六大市值的阿里巴巴，市值不斷縮水，現在剩下4433億美元，排在第15，如果從企業市值消長來看，這一輪的經濟改革，對中國帶來的衝擊不可小覷。對此，謝金河也拋出假設「試想，如果台積電市值突然少一半，台灣會出現什麼巨大變化？」

謝金河最後感慨地說「美國那些領航企業的大老闆，每天都在想企業創新的新鮮事，像Amazon的Jeff Bezos，或Tesla的Elon Musk都在進行太空探險，但中國兩個最聰明的人，卻有如褫奪公權一般，現在什麼事也不能做。這兩天，未成年人每天玩遊戲，限制在週五到週日晚上八點到九點，只能玩一個小時，規範愈來愈細，企業發展的空間也愈來愈小。這一輪美中競賽，在企業實力競技，中國企業顯然已被拉大差距！」。（編輯：潘毅）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

繼續作答
即時
推薦閱讀