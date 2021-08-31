中美從貿易戰打到金融戰！謝金河曝「關鍵」：差距拉大了

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝金河繼續說，「如果把代表一個國家的重量級企業，最大巿值公司放在一起比，美國仍然是超級大國，威力強大的FAAMG仍然昂首向前行。最令人吃驚的是去年市值才站上一兆美元的Google，今天股價上漲到2929.79美元，市值高達1.9999兆美元，只差一點點就突破二兆美元大關。現在Apple市值2.53兆美元，微軟2.28兆美元，如果把Google算進來，美國有3家市值超過二兆美元的大企業，排名老四的Amazon也有1.73兆美元，Fb也達1.085兆美元，前5大都是美國企業」。
繼續往榜單下看，中國僅有騰訊排在第九，而曾經是世界第六大市值的阿里巴巴，市值不斷縮水，現在剩下4433億美元，排在第15，如果從企業市值消長來看，這一輪的經濟改革，對中國帶來的衝擊不可小覷。對此，謝金河也拋出假設「試想，如果台積電市值突然少一半，台灣會出現什麼巨大變化？」
謝金河最後感慨地說「美國那些領航企業的大老闆，每天都在想企業創新的新鮮事，像Amazon的Jeff Bezos，或Tesla的Elon Musk都在進行太空探險，但中國兩個最聰明的人，卻有如褫奪公權一般，現在什麼事也不能做。這兩天，未成年人每天玩遊戲，限制在週五到週日晚上八點到九點，只能玩一個小時，規範愈來愈細，企業發展的空間也愈來愈小。這一輪美中競賽，在企業實力競技，中國企業顯然已被拉大差距！」。（編輯：潘毅）