日相菅義偉考慮9月提早解散眾院　延後黨主席選舉

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日本讀賣新聞報導，多名日本政府與自民黨幹部透露，菅義偉正研擬於9月6日調整黨內高層人事，並趁此機會進行內閣小幅改組後，於9月中旬提早解散眾議院。
眾議院大選日程則維持不變，於10月5日公告、10月17日投開票，如此一來，總裁選舉將延後到眾院大選後再舉行。
報導指出，在總裁選舉前進行黨內人事異動極為罕見，菅義偉應是希望藉此恢復黨內的向心力。
菅義偉昨天與自民黨幹事長（秘書長）二階俊博會談，商討眾院大選時程。自民黨幹部說，菅義偉雖傾向提早解散眾議院，但並沒有做出最後的決定；預料延後總裁選舉一定會招致黨內反彈，因此目前也保留不提早解散眾院、如期進行總裁選舉與眾院屆滿大選的選項。
朝日新聞報導，菅義偉昨天在會談中向二階表示，提早在9月中旬解散眾院是他的選項之一；也有考慮不行使國會解散權，讓眾議院舉辦屆滿選舉。至於究竟要採用何種方式，規劃在9月上旬完成黨內高層人事異動後再判斷。
報導說，如果菅義偉決定提早解散眾院，總裁選舉就會延後到眾院大選之後舉行。眾院選舉日程則不論是否提早解散，都傾向在10月5日公告、10月17日投開票。
在自民黨高層人事異動方面，規劃包括幹事長二階俊博在內，政務調查會長、總務會長、選舉對策委員長等高層將全部更迭。
日本放送協會（NHK）報導，二階擔任幹事長已長達5年，創自民黨最長紀錄，黨內對於幹事長換人給予正面評價，認為是果斷的判斷，但因菅內閣支持率仍然低落，換掉二階恐怕也無法提高國民的好感。
報導說，前自民黨政調會長岸田文雄已表態要參選總裁，並表示「堂堂正正舉行總裁選舉相當重要」，若總裁選舉延後舉行，預料應會造成黨內反彈。
每日新聞報導指出，菅義偉應是希望藉由人事調整集中權力，以利眾議院選舉。政府內部有提案於9月14日至16日召開國會臨時會，進行解散眾議院。
不過菅義偉至今都強調以防疫為優先，若決定提早解散眾院，將造成政治空窗期而不利防疫，恐會遭到外界強烈批評；自民黨內也有許多聲音認為菅義偉無法帶領眾院大選，也有可能發起行動，促使菅義偉放棄解散眾院。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1100901