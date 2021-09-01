王永慶國內遺產風波暫落幕　其他家族爭產奪權猶如八點檔

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而根據周刊今（1）日報導，這筆1.1億餘元的遺產，雙方已經達成和解，等於經營之神台塑集團創辦人王永慶國內總計遺產528億元，由二房長子王文洋與三房李寶珠的子女等繼承人達成和解，結束13年的遺產訴訟官司。雖國內遺產爭奪暫時落幕，但外界認為，未來還是有可能針對國外遺產持續進行官司。
家族企業爭產奪權的案子其實不只台塑王家，長榮集團張家也上演過猶如八點檔的爭權戲碼。長榮集團創辦人張榮發在2016年過世後，一紙遺囑指名由二房獨子、現星宇航空董事長張國煒獲得大部分遺產，引發大房3個兒子與張國煒決裂，外界形容就像是「阿哥們」內訌，大房三子張國政為此還提起確認遺囑無效訴訟。
張國煒拿著遺囑自行宣布升任總裁，但卻在一天之內，被大房透過股權優勢解散長榮集團總管理部，不再有總裁一職，張國煒等於被自己哥哥，張國華、張國明、張國政聯手逐出長榮，最後張國煒被迫出走長榮集團。但熱愛航空的「K董」張國煒東山再起，花了兩、三年時間籌組星宇航空，被譽為是最勵志的王子復仇記。而去（2020）年3月，台北地方法院一審宣判，認定張榮發的遺囑具備效力，張國煒可以獨得高達140億遺產，不過全案仍可上訴。
另外，美麗華美福集團黃家因爭產發生的兄弟鬩牆、人倫悲劇更令社會震驚。美麗華第一代創辦人黃杏中2015年11月逝世，之後疑似爆發百億遺產爭奪戰，其中第一代老三黃榮圖一脈掌管的美福集團進行家族會議，黃榮圖兒子老四黃明德因意見不合槍殺二哥黃明煌，前來勸阻的三哥黃明仁也中槍身亡，最後黃明德飲彈自戕，而目睹血案的老五黃明堂則幸運逃過一劫。
美麗華集團第一代另一個創辦人黃固榮（黃杏中弟弟）過世後，遺產爭奪戰也不斷上演，美麗華百樂園董事長黃憲文與母親一家，被父親黃固榮的二房妻子李貴美追討近億元遺產，一審判二房有權分得遺產，二審改判二房敗訴，雙方將持續對簿公堂。