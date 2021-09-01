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王永慶國內遺產風波暫落幕　其他家族爭產奪權猶如八點檔

▲王永慶二房長子王文洋與三房李寶珠的子女等繼承人達成和解，王永慶國內遺產528億元分配完成終於落幕。圖為台塑集團創辦人王永慶（圖／NOWnews資料照片）
▲王永慶二房長子王文洋與三房李寶珠的子女等繼承人達成和解，王永慶國內遺產528億元分配完成終於落幕。圖為台塑集團創辦人王永慶（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/整理報導

2021-09-01 16:30:00

台塑集團創辦人王永慶2008年過世後，因未留下遺囑，因此爆發爭奪遺產的情況長達13年，而有周刊報導二房長子王文洋與三房李寶珠的子女等繼承人達成和解，王永慶國內遺產528億元分配完成終於落幕。其實，不只台塑王家，長榮二房獨子張國煒也因為一紙遺囑，引發遺產爭奪戰。另外，美福集團黃家兄弟鬩牆疑似因為奪權，排行老四的黃明德持槍殺害兩個哥哥後自戕，震驚社會。

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王永慶2008年10月在美國過世，由於大房王月蘭無子女，此件官司由王文洋主導，要求分配父親最後一筆存在渣打銀行的1.1億餘元遺產。王文洋主張質疑三房李寶珠合法配偶的地位，應無法繼承遺產。外界認為，王文洋同時也在考量，若法院不認證李的配偶身分，對於之後若出現海外遺產，李自然無法再分配。

而根據周刊今（1）日報導，這筆1.1億餘元的遺產，雙方已經達成和解，等於經營之神台塑集團創辦人王永慶國內總計遺產528億元，由二房長子王文洋與三房李寶珠的子女等繼承人達成和解，結束13年的遺產訴訟官司。雖國內遺產爭奪暫時落幕，但外界認為，未來還是有可能針對國外遺產持續進行官司。

家族企業爭產奪權的案子其實不只台塑王家，長榮集團張家也上演過猶如八點檔的爭權戲碼。長榮集團創辦人張榮發在2016年過世後，一紙遺囑指名由二房獨子、現星宇航空董事長張國煒獲得大部分遺產，引發大房3個兒子與張國煒決裂，外界形容就像是「阿哥們」內訌，大房三子張國政為此還提起確認遺囑無效訴訟。

張國煒拿著遺囑自行宣布升任總裁，但卻在一天之內，被大房透過股權優勢解散長榮集團總管理部，不再有總裁一職，張國煒等於被自己哥哥，張國華、張國明、張國政聯手逐出長榮，最後張國煒被迫出走長榮集團。但熱愛航空的「K董」張國煒東山再起，花了兩、三年時間籌組星宇航空，被譽為是最勵志的王子復仇記。而去（2020）年3月，台北地方法院一審宣判，認定張榮發的遺囑具備效力，張國煒可以獨得高達140億遺產，不過全案仍可上訴。

另外，美麗華美福集團黃家因爭產發生的兄弟鬩牆、人倫悲劇更令社會震驚。美麗華第一代創辦人黃杏中2015年11月逝世，之後疑似爆發百億遺產爭奪戰，其中第一代老三黃榮圖一脈掌管的美福集團進行家族會議，黃榮圖兒子老四黃明德因意見不合槍殺二哥黃明煌，前來勸阻的三哥黃明仁也中槍身亡，最後黃明德飲彈自戕，而目睹血案的老五黃明堂則幸運逃過一劫。

美麗華集團第一代另一個創辦人黃固榮（黃杏中弟弟）過世後，遺產爭奪戰也不斷上演，美麗華百樂園董事長黃憲文與母親一家，被父親黃固榮的二房妻子李貴美追討近億元遺產，一審判二房有權分得遺產，二審改判二房敗訴，雙方將持續對簿公堂。



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