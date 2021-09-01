特企／超美學連線策略RPG《白夜極光》9月1日開放登錄

由TourDogStudio研發，Gamamobi遊戲平台代理的超美學連線策略 RPG 《白夜極光》將在今年秋天正式於台港澳發佈，事前登錄活動於今日（9/1）上午10:00正式開跑，官方同時宣布《白夜極光號》正式啟航，邀請空裔族們搭上列車與光靈們邂逅，成為引導光的力量。該作今年6月於全球發佈首日即榮登多地區Google Play與iOS App Store下載榜冠軍寶座且短短2週即突破700萬註冊的驚人成績；今同步釋出首支預告影片並帶來遊戲世界觀設定等第一手資訊，讓所有空裔族們一睹為快！





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空之末裔啊！成為引導光的力量吧





《白夜極光》透過首支預告影片公開遊戲世界觀設定，本作故事舞臺為行星「艾歐利亞」，這是個兩側為永晝及永夜狀態的特殊行星，在晝夜交界處，有個會迎來日出及日落的「艾斯特拉大陸」，這裡住著擁有特殊能力的光靈一族，並且有六個充滿不同特色的陣營，而玩家將扮演因迷之生物「暗鬼」而滅亡的空裔族末裔，引導光靈族，為奪回光明的未來而戰。





全球多區雙榜第一 超過700萬註冊玩家





《白夜極光》2021年6月於全球多個國家上線，包含歐洲、日本、韓國、澳洲等地，甫經發佈即突破700萬玩家下載，更榮獲多地區Android與iOS雙平臺下載第一的佳績，得以顯見其超高人氣與眾多玩家的認可！





事前登錄即將開跑x白夜極光號啟程





《白夜極光》事前登錄活動於9月1日10:00正式開跑！參與集結活動的空裔族達指定人數，即可獲得官方準備的高額虛寶獎勵；並且預約頁加碼開放畫廊專區，讓您輕鬆將頂級原畫打包帶走！同時，官方粉絲團舉辦互動劇場活動，邀請各位空裔族們搭上《白夜極光號》與光靈們邂逅，並加碼發送虛寶序號【alchemystars】可於遊戲正式上線時兌換禮包：白夜幣*3000、心之石*200、匿名禮包*2，限量10萬組先搶先得！列車將於9月3日抵達第一站「啓光聯邦」，屆時可與光靈們進行互動即可獲得專屬影音明信片唷！現在就去預註冊並結識各陣營的光靈，並且成為引導光的力量！想了解更多《白夜極光》相關資訊請密切關注官方粉絲團。









