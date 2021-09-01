不只迪士尼頻道　7境外頻道申請停播

（中央社記者蘇思云台北1日電）迪士尼頻道日前宣布明年元旦起在有線電視停播，NCC今天表示，台灣福斯家庭電影、福斯警匪等5個頻道將播到10月1日止，Fox News Channel跟迪士尼頻道都將在明年1月1日終止播出。
國家通訊傳播委員會（NCC）表示，美商國家地理頻道有限公司台灣分公司日前已經提出5個頻道只播到10月1日。5個頻道分別是福斯警匪頻道（Fox Crime）、福斯家庭電影頻道（Fox Family Movies）、FX、Channel V國際娛樂台、國家地理悠人頻道（Nat Geo People）。
NCC表示，另外也有2個頻道預計只播到明年1月1日。一個是台灣華特迪士尼申請的迪士尼頻道，另一個是香港商迪士尼傳媒有限公司台灣分公司申請的Fox News Channel。
根據資料，除了迪士尼頻道是在有線電視基本頻道外，其他頻道多數是在中華電信MOD與有線電視付費頻道播出。
NCC官員表示，迪士尼頻道最近才剛宣布消息，目前還沒收到業者送出的替補頻道，後續應該會考量兒少頻道的區塊化原則再送件。
NCC解釋，依照衛廣法21條規定，衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業規劃暫停或終止全部或一部頻道的經營時，如果確定要關閉頻道，公司應在關閉前3個月前以書面報NCC備查，並在1個月前跑馬燈通知訂戶。（編輯：黃國倫）1100901