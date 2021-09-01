東奧凱旋派對　郭婞淳總統府內哽咽：盼國人續做選手後盾

東京奧運台灣代表隊獲得有史以來最佳成績，國人為之振奮。總統蔡英文今（1）日偕同副總統賴清德、行政院長蘇貞昌於總統府接見選手團。蔡英文表示，政府會繼續推動黃金計畫，希望大家帶著今年夏天的感動，繼續做選手後盾；有「舉重女神」之稱的郭婞淳代表選手致詞時表示，謝謝總統用特別的方式迎接大家回國，未來希望總統及所有國人繼續當選手最大的後盾。

我是廣告 請繼續往下閱讀

蔡英文今日與賴清德、蘇貞昌於總統府內接見我國奧運代表團，蔡英文致詞時表示，歡迎大家到總統府來，有些人可能因為在2017年台北世大運、2018雅加達亞運拿下好成績，所以來過總統府了。這一次在電視上看到大家表現，日前也透過視訊跟各位一起談一談心得，還有聽取種種建議，「我看到在賽場上，大家都是英姿煥發，視訊會議時好像你們年紀都小很多，比較活潑，今天在現場看到各位，感覺到各位身材都很好」。

郭婞淳則表示，非常榮幸代表選手致詞，特別感謝蔡英文用這麼特別的方式，迎接國手們回國。她也感謝這次代表團、後勤人員、體育署、奧會、體育總會、單項協會協助選手順利出國、順利完賽，讓大家平平安安、健健康康帶著榮耀回到台灣。

郭婞淳也說，還要謝謝所有選手，無所畏懼地站上奧運舞台，用非常拚的拚勁，讓大家在疫情之下有這麼多的希望，辛苦了。她也說，時間不會停止，而會一分一秒前進，它不會辜負持續努力的人，接下來也希望總統與全國大家，繼續支持選手，做選手最大最有力的後盾，讓選手們站上國際舞台，讓世界看見台灣。

此場在總統府舉辦的「

，氣氛輕鬆，一改過往總統府莊嚴形象。下午3時開始，奧運選手們陸續抵達總統府前，

並且接受訪問。拿下羽球男雙金牌的「麟洋配」打頭陣，郭婞淳則是壓軸登場，而游泳選手王冠閎在走紅毯時大秀腹肌和二頭肌，成為現場焦點。選手們入場後，去年金曲獎最佳專輯得主阿爆（阿仍仍）領軍「那屋瓦」開場，獻唱組曲《感謝台灣英雄》，選手們也紛紛拿出手機，興奮地拍攝留做紀念。