▲ 歡迎來到「R World」世界！Yamaha YZF-R7 展示會 9/18-19 南港瓶蓋工廠舉辦

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|日期
|時間
|地點
|地址
|2021/9/18(六)、 9/19(日)
|開始：上午10:00
結束：下午06:00
|瓶蓋工廠
台北製造所(B棟)
|台北市南港區南港路二段13號
GPS：25.053642,121.6025776
|日期
|內容
|時間
|2021/9/18(六)
|Racing girl 整點活動
|10:00、11:00、13:00、17:00
|兩輪名人分享
|Bike In 機車資訊網 – 克里夫三
|14:00、15:00、16:00
|2021/9/19(日)
|Racing girl 整點活動
|10:00、11:00、13:00、17:00
|兩輪名人分享
|康康嘴機車 – 康康打老虎
|14:00、15:00、16:00
|活動名稱
|第一重
|第二重
|第三重
|合照上傳立即送
|合照上傳加碼抽
|填問卷立即送
|參加資格
|不限參加身份
|活動內容
|現場展示區「YZF-R7」合照上傳
|現場賞車填問卷
|活動方法
|STEP 1
與至少1區展示區的「YZF-R7」車輛合照(照片必需「人」+「R7車輛至少半車」入鏡)。
STEP 2
照片上傳個人FB或IG，並標註「#yamaha」、「#RevsyourHeart」、「#Rworld 」、「@R DNA 俱樂部」 (隱私權設定公開)。
|於出口處掃問卷QR CODE填寫問卷，現場工作人員確認成功完成
|STEP 3
手機上傳畫面提供現場工作人員審核成功
|STEP 4
將上傳連結私訊「R DNA 俱樂部」粉專，小編審核認證後收入專屬相簿，即可獲得抽獎資格
|獎品
|立即獲得上傳禮「R7紀念頭套」
※每人限領一份，數量有限送完為止
|l「SHOEI 」Z-8 ARCANE TC-10安全帽壹頂(1名)，價值18,000元
l「PIRELLI」DIABLO SUPERCORSA SC V3 R7專用胎一對(1名) ，價值14,300元
|立即獲得
「R7專屬繡標」
※每人限領一份，數量有限送完為止
|上傳日期
|-
|2021/9/18~2021/10/15 中午12:00截止(以粉專小編收到連結日期為準)
|-
|得獎公佈
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|2021/10/22
於「R DNA 俱樂部」粉專公佈
|-
- 請攜帶手機，入場配合1922簡訊實聯制，並提供工作人員確認。
- 請參加者入場自備口罩全程配戴，並配合手部酒精消毒、量測溫度，溫度高於37.5℃ 謝絕入場，如無法配合者請勿前往！
- 依CDC規定「室內活動人數限制」，如室內滿額，將採取一進一出人流管制作業，委請參加來賓稍作等待。
1.活動相關資訊，以本網站公佈為準。
2.合照上傳「同圖不同人參加」、合成圖、大合照、違反FB或IG貼文規定或合照之人物臉部貼圖等，將不列入參加資格。
3.上傳之照片需光線足夠清楚，過暗、過度模糊或無法辨識之參加作品，小編保有審核之權利。
4.活動小組將以FB訊息聯繫得獎者，若得獎者個人資料不符以致無法聯繫，或超過7天未回覆，則取消得獎資格，另依備取順序通知。「R DNA 俱樂部」粉專得獎公告。
5.所有資料填寫務必正確無誤，所有資料皆會保密，僅會做為活動聯繫依據，不會用作其他用途。未填寫正確姓名、連絡電話、郵遞區號、地址及獎金匯款帳戶者視同放棄，將不另外通知或補寄獎品。
6.參加者僅限於設籍於台灣、金門、澎湖、馬祖地區，設籍其他地區視為無效資料，獎品寄送地址僅限於設籍於台澎金馬等地區。
7.任何破壞活動進行及網站管理者的運作、違反網站管理者的使用條款，主辦單位得以保留取消其參加活動之自主權。經查證後，若發現參與者透過系統漏洞或非法手段參與活動，將取消抽獎資格，主辦單位並不另行通知。本活動如有任何因電腦、網路電話線路等其他不可歸責於活動主辦單位之因素，而使參加活動者之登錄資料有遺失、錯誤等所導致無效之情況，主辦單位不負任何法律責任，參與本活動者或得獎者亦不得因此異議。
8.得獎者一旦簽收獎項後，若有遺失或被竊等喪失佔有之情形，活動小組不負補發獎項之責任。
9.獎品之安全帽依得獎者指定之尺碼訂購，如遇缺貨或無法抗拒之因素，Yamaha 保有更換同值獎品或活動修改之權利。式樣、規格、尺寸、配備及顏色以寄送之實物為準。
10.獎品之安全帽及輪胎的保固或瑕疵擔保責任依廠商之規定，後續保固服務由得獎者逕行向廠商提出，Yamaha 對其瑕疵不負擔保之責任。
11.活動之獎項不得轉換、轉讓或安全帽不得折換現金。依中華民國稅法規定，獎項金額超過新台幣$1,000元，得獎者於年度報稅時須計入個人所得，故於中獎獎項提供後、所得稅徵收前將收到主辦單位發出之扣繳憑證。得獎者應提供申報相關文件(身分證正反面影本)予主辦單位，始得領取活動獎項。
12.得獎者領取獎項如未滿20歲，且其兌換單筆價值超過新台幣20,000元，則應於兌換之同時檢附其法定代理人/監護人之「同意書」，否則主辦單位得取消其兌換資格。
13.主辦單位保留隨時變更活動辦法、獎項內容，以及暫停、延長、提前終止本活動之權利，本活動辦法若未盡詳細事宜，主辦單位得隨時修訂公佈，修改訊息將於本網站上公佈，不另行通知。主辦單位就活動內容、獎項內容得依實際狀況及較佳效果斟酌調整，並保有對於活動規則之解釋權利。
14.活動洽詢專線0935232996黃麗珍(週一至週五上班日09:00-18:00)