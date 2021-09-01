▲ 亞洲第7家 全台首座「保時捷經典車合作夥伴」認證的保時捷中心正式開幕

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台北保時捷中心售後服務部資深經理何建忠、台北保時捷中心副總經理王照銓、台灣保時捷總裁 Mathias Busse、台灣保時捷事業發展處處長 Ralph Uhlmann 及台灣保時捷售後服務處長 Trevor Baseggio（自左至右）。

× 台北保時捷中心售後服務部資深經理何建忠、台北保時捷中心副總經理王照銓、台灣保時捷總裁 Mathias Busse、台灣保時捷事業發展處處長 Ralph Uhlmann 及台灣保時捷售後服務處長 Trevor Baseggio（自左至右）。

台北保時捷中心座落於台北市內湖區，佔地總面積逾 4,200 坪，是全台首座以「Destination Porsche」概念打造的保時捷中心，期望成為凝聚舊雨新知、讓保時捷忠誠愛好者相互交流的樞紐。整體設計以保時捷核心產品和服務為核心，包含 E-Performance、保時捷認證保固（Porsche Approved Warranty），以及保時捷經典車等等，其經典車專業將在成為保時捷經典車合作夥伴後更臻完善，成為全台第一座集結售後服務、保養修復與銷售諮詢的保時捷經典車服務據點。





台北保時捷中心座落於台北市內湖，佔地總面積逾 4,200 坪，是全台首座以「Destination Porsche」概念打造的保時捷中心。

× 台北保時捷中心座落於台北市內湖，佔地總面積逾 4,200 坪，是全台首座以「Destination Porsche」概念打造的保時捷中心。

擁有超過 70 年歷史的保時捷品牌，所有原廠生產製造的跑車，迄今仍有超過 7 成馳騁於世界各地。保時捷全球各地服務網路，包含 77 個保時捷經典車合作夥伴，齊心致力於確保所有保時捷經典車，皆能獲得高品質維護和最完善的檢修設備。保時捷車主與潛在顧客可於這些服務據點體驗全方位的經典車服務，不僅備有超過 52,000 件的原廠零組件，更提供專門培訓團隊，為每一輛經典車提供整體和局部修復、維修與保養作業，以及經典車的諮詢與銷售。保時捷經典車合作夥伴在每一據點皆設置獨立區域，展示經典車型、原廠零件與一系列技術專書。





由原廠專門培訓之顧問與技師組成經典車專屬服務團隊。

× 由原廠專門培訓之顧問與技師組成經典車專屬服務團隊。

「汎德永業於 1972 年引進全台灣第一部保時捷911，明年也將是保時捷進入台灣市場的 50 週年。」汎德永業汽車台北分公司副總王照銓說道：「





台北保時捷中心自去年開幕以來，為車主與車迷提供獨特的保時捷品牌體驗，如今我們十分榮幸成為保時捷經典合作夥伴，持續給予保時捷車主及顧客最優質的頂級服務。」





憑藉專業與可靠的服務，汎德永業汽車經銷保時捷近半世紀，所營運的台北保時捷中心累積經手保時捷經典車款超過千輛，成為全球最新保時捷經典車合作夥伴實至名歸。顧問與技師所組成的經典車專屬服務團隊，為品牌經典車車主與車迷打造在地服務據點。保時捷車主與車迷將能於台北保時捷中心欣賞到保時捷經典車款與零件展覽區域，並享受經典車專屬維修區，其具備原廠專門培訓之技師、維修資訊庫、特殊漆料與專用維修設備。





台北保時捷中心經原廠認證，成為全球最新保時捷經典車合作夥伴（Porsche Classic Partner）。

× 台北保時捷中心經原廠認證，成為全球最新保時捷經典車合作夥伴（Porsche Classic Partner）。

全台第一座集結售後服務、保養修復與銷售諮詢的保時捷經典車服務據點。

× 全台第一座集結售後服務、保養修復與銷售諮詢的保時捷經典車服務據點。

台北保時捷中心保時捷經典車款展示區。

× 台北保時捷中心保時捷經典車款展示區。

設置獨立區域，展示經典車型、原廠零件與一系列技術專書。

× 設置獨立區域，展示經典車型、原廠零件與一系列技術專書。

具備經典車專屬維修區，包含原廠專門培訓之技師、維修資訊庫、特殊漆料與專用維修設備。