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限量加贈「原廠空力套件組」 配備再升級！Mazda3 / CX-30 / CX-5 型動版限時登場

▲ 限量加贈「原廠空力套件組」 配備再升級！Mazda3 / CX-30 / CX-5 型動版限時登場
▲ 限量加贈「原廠空力套件組」 配備再升級！Mazda3 / CX-30 / CX-5 型動版限時登場

2GameSome - 有車賞

2021-09-01 22:55:01

台灣馬自達於今日（9/1）推出 Mazda3、Mazda CX-30 與 Mazda CX-5 型動版，除指定車型限時、限量免費加贈「原廠空力套件組」之外，包含 Mazda3 優惠升級 360° 環景輔助系統、CX-30 免費升級電動尾門等多項安全與便利配備。

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Mazda3 正式售價自新台幣 79.9 萬（四門）/ 85.9 萬（五門）起；CX-30 正式售價自新台幣 86.9 萬元起；CX-5 正式售價自新台幣 98.9 萬元起，即日起展開接單作業。台灣馬自達更同步加碼推出「禮享成真」專案，本月入主 Mazda 現享「5 年原廠保固」及「高額 0 利率」*。

日式簡約美學增添熱血駕馭氛圍

本次進化特別針對 Mazda3 五門型動旗艦進化版、CX-30 型動旗艦進化版及 CX-5 型動旗艦版，皆免費加贈限量原廠空力套件組，升級項目包含前擾流、車身側裙、後擾流及運動化擾流尾翼*。

全面配備升級 安全便利再進階

身為中型進口房車銷售冠軍的 Mazda3，以不斷優化精進回應消費者的支持。84.9 萬（四門）/ 85.9 萬（五門）的型動尊榮安全版，領先同級新增包含 360° 環景輔助系統、前方四眼式輔助雷達、智慧倒車煞車輔助系統（SBS-R）以及智慧後車盲區煞車輔助系統（SBS-RC）等先進主動安全科技；而價格維持 91.9 萬的型動旗艦版，則增加配置前擋投影式全彩抬頭顯示器（Windshield HUD），讓駕馭更加直覺從容。CX-30 型動尊榮版以同級僅見 86.9 萬起的價格標配電動尾門；型動頂級版增加配置前擋投影式全彩抬頭顯示器（Windshield HUD），價格維持 96.9 萬。

本月 Mazda3、CX-30 與 CX-5 型動版限時限量加贈「原廠空力套件組」，搭配「禮享成真」專案現享「5年原廠保固」及「高額0利率」。欲了解更多新車相關訊息與規格配備，以及「禮享成真」專案詳情與相關條款細節，歡迎造訪 Mazda 官方網站(http://www.mazda.com.tw/)、「禮享成真」專案專屬頁面（https://contact.mazda.com.tw/testdrive_arrive/2021Sep.aspx) 或親臨 Mazda 全國展示中心。

*加贈「限定車款之限量原廠空力套件組」之優惠僅適用於 Mazda3 型動旗艦進化版(前擾流、車身側裙、運動化擾流尾翼、後下擾流)、CX-30 型動旗艦進化版(前擾流、車身側裙、後擾流)、CX-5 型動旗艦版(前擾流、車身側裙、後擾流)之車型，非選購此3種車型者，不適用此優惠。數量有限，送完為止。配件僅提供黑色單一顏色（不同車款不同配件另有搭配霧銀或鍍鉻綴飾）。*「禮享成真」專案之「5年原廠保固」及「高額 0 利率」僅適用於 2021 年 9 月 1 日起訂購，並於 2021 年 9 月 30 日前領牌之 Mazda3 /  CX-30 / CX-5 全車系新購車輛。Mazda2/ Mazda6 為「5 年原廠保固」或「高額 0 利率」兩種優惠擇一享有，僅適用於 2021 年 9 月 1 日起訂購，並於 2021 年 9 月 30 日前領牌之全車系新購車輛。CX-3 / CX-9 為「5 年原廠保固」或「高額 0 利率」兩種優惠擇一享有，僅適用於 2021 年 9 月 1 日起訂購之全車系新購車輛。*「5 年原廠保固」係指自領牌日起算三年或里程數達 10 萬公里(以先屆滿者準)之新車保固期限屆滿後，可再享有兩年不限里程之 Mazda 延長保固。

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