▲ Mercedes-AMG 首款混合動力性能量產車 GT 63 S E PERFORMANCE 全球首發

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AMG 專屬的 E PERFORMANCE 混合動力
Mercedes-AMG GT 63 S E PERORMANCE 採用全新的動力系統配置，前軸為 4.0 升 V8 引擎、後軸電動馬達，再結合 AMG 總部研發，單位輸出功率為傳統電池兩倍的高性能鋰電池，搭配 AMG Performance 4MATIC+ 主動式四輪驅動系統，優化車身重量配置，合力榨出 843hp 的動力，扭力來到 1,470 Nm，零百加速更只要 2.9 秒，達到時速 200 公里更不用 10 秒，即便是混合動力，這款迄今為止最強大的量產車，性能絕對令人刮目相看。
AMG 武裝 處處彰顯 E PEFORMANCE 魅力
侵略性十足的車頭、充滿肌肉線條的車身及動感的斜背造型，就是四門跑車的專屬魅力，除此之外，GT 63 S E PERFORMANCE 還採用與 AMG GT 雙門跑車相同的前擾流板，但下進氣口更寬，讓氣流直接通過三個垂直散熱片，導流至輪拱的冷卻器。車尾更可以看出其與眾不同，無論是帶有充電蓋板的後擋板，還是顯眼的紅色標誌出車輛型號，獨有的梯形四出尾管、葉子板上「E PERFORMANCE」的金屬徽章，彰顯 GT 63 S E PERFORMANCE 專屬身份。如果想要讓外觀更加吸睛，還可搭載全新 AMG 夜色套件及碳纖維套件。
專屬配備全面升級
Mercedes-AMG GT 63 S E PERORMANCE 內裝和相關配備也全面升級，進入車室，MBUX 多媒體系統搭配混合動力專屬的顯示器，在儀表板上獲得一切與電動相關的資訊，包含電動里程、功耗、輸出等，還可以看到整個動力系統的輸出。AMG Performance 專屬的方向盤也因應混合動力升級，除了全新的雙肋式方向盤以及 AMG 方向盤操控按鈕，還可以透過按鈕選擇混合動力驅動及專屬聲浪模式，強化競技氛圍。
全新品牌大使 展現電動和性能魅力
隨著 Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE 的推出，Mercedes-AMG 也迎來新的品牌大使，正是嘻哈巨星、黑眼豆豆成員 will.i.am，本身就是 AMG 車迷的他，對於能夠推進 AMG 迎向高性能混合動力的里程碑而感到榮幸。他在「Everything but quiet」行銷宣傳中扮演重要角色，不僅是此概念的重要推手，更將在 9 月 10 日發布特別為 Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE 製作的單曲及 MV，共同慶祝 AMG 動力的全新未來。