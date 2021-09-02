【試駕】預算或空間，Volkswagen Golf 230 eTSI智能特仕版 & Golf Variant 280 eTSI Style都能滿足你

我是廣告 請繼續往下閱讀
國內市場終於盼到Volkswagen八代Golf的到來，而我們先前也試駕體驗了280 eTSI R-Line車型，更流線圓潤的造型設計與大幅進化的座艙格局和配備，讓Golf擁有正面良好的評價，不過122.8萬元的售價對於預算有限消費者來說卻是一道不低的門檻，而百萬以內的230 eTSI車型又得妥協沒有半自動駕駛系統，對此Volkswagen於上市之際就新增230 eTSI智能特仕版。
Golf 230 eTSI智能特仕版是基於230 eTSI Life車型，因此外觀自然沒有水箱護罩連貫式LED燈、後保桿鍍鉻飾框、R-Line空力套件等，當然這部分對於消費者來說並不在意，而這也不是Golf 230 eTSI智能特仕版的訴求重點。
方才有說230 eTSI智能特仕版是基於230 eTSI Life所衍生的車型，因此在座椅、中控系統、手機連接等配備方面，與280 eTSI高規車型相比僅配備10色氣氛燈、織布材質座椅、8.25吋MIB 3中控螢幕、Apple Carplay/Android Auto連接等。
不過230 eTSI車型不夠完善與消費者想要的IQ.Drive智能駕駛輔助系統，230 eTSI智能特仕版則於這部分補足，除原有的ACC主動式車距外，則提供Travel Assist智慧車陣穿梭、主動式車道修正、道路虛擬實境顯示、車道偏移警示、自動停車輔助等系統，如此一來就能享有與高規車型相同的半自動駕駛待遇，唯獨只欠缺離車安全警示與RTA後方橫向車流警示（含煞車輔助）功能。
230 eTSI智能特仕版搭載1.0升三缸渦輪引擎，110hp/20.4kgm輸出雖不及280 eTSI車型強大，也沒有汽缸休止系統，不過卻能換得20.5km/L油耗，且整體輕快不拖泥帶水的反應其實也足以應付日常用車需求，於此價格級距表現也屬水準之上。操駕部分230 eTSI智能特仕版後懸吊為扭力樑配置，但若無激烈殺彎其實並不會感受到有明顯差異，紮實俐落的反應於乘坐或動態都表現稱職，而整體實際表現甚至也沒有與280eTSI有天差地遠的感受，畢竟這兩種車型都非強調性能。
空間、配備、動力Golf Variant 280 eTSI Style一次滿足
八代Golf縱使內外都進行大幅度進化升級，但掀背車仍無法滿足對空間有需求但又不想犧牲操控選擇休旅車的人，所以Volkswagen依舊為堅持與喜愛旅行車的消費者帶來八代Golf Variant 280 eTSI Style/280 ETSI R-Line兩種車型。
車頭方面Golf Variant有著與Golf相同的設計，但比Golf更長的身形與4,636mm尺碼，都在視覺上營造出更顯修長的感受，而本次試駕的Golf Variant 280 eTSI Style，外觀與R-Line車型相比最大差異就是配備18吋Dallas輪圈與少了R-Line外觀套件及天窗如此而已。
坐進車室Golf Variant 280 eTSI Style與Golf 280 eTSI Style並無差異，所以在配備上也有30色氣氛燈、麂皮/織布座椅、10.25吋數位儀表、10吋MIB 3中控螢幕、手勢功能、無線Apple Carplay/Android Auto等配備。在配備項目相同下，Golf Variant 280 eTSI Style擁有最吸引人的車室空間，相較於Golf Golf Variant車長尺碼來到4,636mm，直接受益的就是行李廂置物表現，於正常情況下已有611公升，若有更多物品須擺放，將後座倒放後即能擴充至1,642公升可以使用。
由於Golf Variant 280 eTSI Style車身尺碼較Golf來得長，所以除了有更修長視覺外動態反應自然也有所不同，且分量較重，但在搭載同樣1.5升渦輪引擎與汽缸休止系統，擁有150hp/25.5kgm輸出及48V輕油電系統額外提供12.2hp/5.1kgm動力下，實際操駕在能量推動下並不會有明顯笨重或遲滯感受。
不過在彎道部分就能感受到差異，多了一截的車尾讓Golf Variant沒有像Golf般靈活，但也不至於像似拖著鉛塊呆板，若抱持著會有相同反應，這部分可能會讓你感到些許失望，不過在Volkswagen調校下整體表現還是具有相當高的水準，若想進一步享受樂趣那可以考慮多加點錢選擇R-Line，當然若預算充足就直上Golf Variant R。
對於首次踏入歐系車Golf是多數消費者心中首選，而Volkswagen也依照慣例提供多種價位等級，其中預算有限的消費者別考慮，230 eTSI智能特仕版就是最佳選擇。而想要空間也有Golf Variant可選，只不過車型僅有280 Style與280 R-Line及Golf Variant R。