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Ram與Wolverine共同推出聯名安全工作靴，每賣一雙就捐10美元投入技職培訓

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-09-02 02:25:22

汽車品牌與各式各樣不同產業的異業合作，或共同推出聯名商品已是常態；極具美國粗獷風格的品牌Ram，便與專業工作靴品牌Wolverine共同推出了一系列機能強大的工作靴。

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Ram與Wolverine共同推出的工作靴，自然融合了兩者的特色，共計推出三款工作靴，其中Tradesman鞋款是以Ram 1500皮卡為設計靈感來源，有著簡潔的設計，鞋舌上有著Ram著名的公羊廠徽，定價為225美元〈約合新台幣6,300元〉，並有米色與白色兩種選擇。

接著號稱同類型鞋款中最堅固耐用的Rebel系列，有黑色與紅色兩種基本顏色，都採用對比縫線與配色，鞋跟印有Rebel字樣，特別強化整雙鞋的結構，增加耐用度，定價是239美元〈約合新台幣6,600元〉。

最後則是最高端鞋款Limited 1000 Mile，採用採用黑色 Horween 皮革，靈感來自Limited車款的高質感內裝，定價達400美元〈約合新台幣11,000元〉。

Wolverine已有138年歷史，Wolverine這回與Ram合作，每賣出一雙鞋就會捐贈10美元給SkillsUSA，SkillsUSA是美國一個技職培訓組織，每年幫助超過39.5萬名學生，投入貿易、技術和技術服務等產業培訓與就職。自2017年以來Wolverine已捐贈超過200萬美元，投入培育新一代技術人員。Wolverine與Ram共同拍攝的廣告也在日前正式上線。

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