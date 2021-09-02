涉竄改程式圖利環保業者破億　高市府技工收押

（中央社記者洪學廣高雄1日電）高雄環保局南區資收廠負責保養地磅站電腦洪姓技工，涉與電腦和環保業者勾結竄改程式，透過短報廢棄物重量再向業者收取回扣，初估圖利業者上億。洪男1日遭雄檢聲押獲准。





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一名高雄市政府環保局主管年初前往南區資源回收廠巡查觀看攝影畫面時，察覺滿載事業廢棄物的車輛在過磅卸貨前後兩度秤重，實際數值與電腦報表數值有異，因此懷疑電腦系統遭人動手腳回報市府政風處，後由檢廉接手偵辦。





檢廉調查，事業廢棄物地磅資訊系統是透過計算廢棄物重量，依每公噸（目前每噸3150元）計算環保業者應付給環保局多少錢，但近幾年卻發生系統短報重量情形，造成環保局短收業者垃圾處理費。





專案小組調查時，懷疑事業廢棄物地磅資訊系統遭人竄改作弊，並請來電腦反組譯專家查出程式語法有竄改痕跡。當特定業者車輛過磅時，程式就會自動短報重量，相關可疑數據達數萬筆，據此懷疑有內神通外鬼情形。





高雄檢廉8月31日前往小港區南區資源回收廠搜索，帶回相關25名涉案人士和證物，1日並將49歲地磅站中控台技工洪男、45歲張姓前技工、環保業者、電腦公司業者、司機等共9人帶回訊問，高雄地檢署依貪污治罪條例向高雄地方法院聲請羈押，其中洪男已羈押獲准。





檢廉單位不僅在洪、張等9人家中另搜出現金新台幣981萬元，更查出張姓前技工在103年離職交接給洪男後，便開設環保公司。而月薪3萬多的洪男不僅開賓士、戴名錶，家中更有大筆現金，疑似竄改系統短報重量圖利業者，再藉此要求收取回扣。





此外，專案小組清查更發現每筆短報數據大到不合理，懷疑載運廢棄物司機不可能不知情，進而傳喚相關人士到案。初估洪、張等人圖利業者達上億元，將持續追查相關數據向上溯源，全案持續擴大偵辦中。（編輯：謝雅竹）1100901



