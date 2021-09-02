王毅晤凱瑞：氣候變化合作　不可能脫離中美關係

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凱瑞8月31日晚間抵達天津，除與中國氣候特使解振華展開會談外，並與王毅進行受關注程度明顯更高的視訊會晤。
王毅在會晤中聲稱，近年來中美關係急轉直下，大幅滑坡，面臨嚴重困難，究其原因是美方對中國作出了「重大戰略誤判」。解鈴還需繫鈴人，現在球在美方一邊，美方應停止將中國視為威脅和對手，停止「滿世界圍堵打壓中國」。
他還不忘重申，美方應重視並積極回應中方提出的「兩份清單」和「三條底線」，採取實際行動改善中美關係，不能舊帳未了又添新帳。並應本著相互尊重、平等互利的原則開展雙邊、地區和全球層面的協調合作，不能只搞「單行道」。
王毅表示，中美氣候變化合作既符合雙方利益，也將造福全人類，有著廣闊發展前景，而美方也希望氣候變化合作成為中美關係的「綠洲」。但若綠洲周圍都是荒漠，綠洲遲早會被沙化。中美氣候變化合作不可能脫離中美關係的大環境，美方應與中方相向而行，採取積極行動，推動中美關係重回正軌。
據中國外交部官網，凱瑞則說，美中合作對應對當前緊迫的氣候變化挑戰至關重要。美方願與中方相互尊重，加強溝通對話，共同提高雄心，體現雙方領導力，為推動落實「巴黎協定」目標樹立典範，也為解決美中關係面臨的難題創造機遇。（編輯：周慧盈）1100902