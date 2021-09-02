特企／神彩藝藝百萬達人周丹薇　自媒體時代造個人百萬IP

神彩藝藝新媒體與淨妍醫美集團合作，日前在中山淨妍醫美診所旗艦店開幕，同步在神彩藝藝及淨妍粉專網絡及全省分店聯播，神彩藝藝百萬達人-周丹薇及執行長洪櫻娥，也列席貴賓代表參加此次的活動，活動中透過周丹薇的分享，再一次了解到自媒體時代的來臨。





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在雙方的合作上，淨妍醫美不只經營品牌形象，淨妍的醫師也都有經營自媒體，透過自媒體運營，可以經營個人形象，更可以透過多元平台，跟客戶產生更深的連結，可以看到在疫情衝擊的階段，淨妍醫美並沒有像很多實體店面一般受到衝擊影響，反倒是透過多元的平台持續成長，甚至持續展店。





網路時代來臨，藝人也要轉型，神彩藝藝百萬達人-周丹薇，歷經名模、亞洲影展影后，婚姻感情淬煉，由美返台後積極活出自我，投入演出，學習琉璃，並報讀台藝大表演碩士班，瞭解5G時代新媒體趨勢後，藉運營自己的粉專，學習與新媒體結合與神彩藝藝攜手打造個人百萬IP。





神彩藝藝新媒體執行長洪櫻娥表示，在三級警戒造成非常多實體店家都受影響的疫情時期，神彩藝藝創立了LINE官方線上商城，整合線上與線下的資源，不論是百萬達人或是嚴選好物，都期許透過商城的成立讓更多學員的專業和產品被看見。





即將在9月15日舉辦的課程洪櫻娥指出，神彩藝藝「打造個人百萬IP」課程採互動式開講，是創業思維結合資源與產業趨勢的分享，在創業或斜槓青年的路上，所必須具備的能力，定期攝製節目及舉辦線上線下活動、製作圖文影音內容，及影視作品合作機會，快速打造個人IP。在實際操作上，神彩藝藝將社交新零售&官方Line@商城開箱，資源整合共享，商品與銷售流量整合，對接平台與合作對象，營造流量變現。課程學員好物商品，經神彩藝藝徵審後即可免費上架，加速個人ＩＰ直接變現，並透過團隊與專業人士的定位及建議，創造自營流量轉化爲協槓增加新財富。洪櫻娥說，教練決定你的級數，站在巨人的肩膀上，你跟成功的距離更接近了。





神彩藝藝新媒體學員徐姿榆分享談到，身為廣告行銷人，在這段時間的學習成長中，更加深刻地體會到單一平台形式已經不足，從部落格、FB、IG到現在流行的youtube和抖音等影音平台，可以看到社群社交平台已經從文字、圖片進階到5G影音時代，尤其是每天使用的LINE和影音製作都是相當重要的趨勢。今年決定將工作室擴展，從4月開始，就透過課程學習來更加提升專業技能及擴展人脈。課程中，也是我第一次認識到洪櫻娥Baby姐這位在媒體界擁有相當豐富經驗與資源的大前輩，Baby姐過去曾經與非常多的明星合作，近期將主力放在台灣，打造社交新零售，從線下課程開始，讓大家除了課程學習外，還可以互相交流、對接資源。



