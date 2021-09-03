中秋首選茶禮！天仁茶王、天梨茶獻給最值得的人

中秋佳節即將到來，不可免俗的就是要向重要的長輩、貴人，朋友家人致上最誠摯的祝福，就算無法見到面，遠在千里之外也得讓人暖到心坎裡。你我身在台灣，國內的高山地形與氣候成就了許多獨特且迷人高山茶，而製茶專家天仁茗茶一系列台灣好茶，就能無距離傳遞芳美甘醇的心意。





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▲913茶王帶有焙火的烏龍茶本就帶著回甘的喉韻，而粉光參更幫襯了回甘的力道。（圖／品牌提供）

× ▲913茶王帶有焙火的烏龍茶本就帶著回甘的喉韻，而粉光參更幫襯了回甘的力道。（圖／品牌提供）

「913茶王」經典耐人回味！





天仁經典雋永的茶王系列，焙火從輕到重，不同的茶葉等級，都有各自獨特的韻味。而913茶王將台灣烏龍茶與養生的粉光參(又稱花旗參)以獨特比例調和在一起，帶有焙火的烏龍茶本就帶著回甘的喉韻，而粉光參更幫襯了回甘的力道，回甘有喉韻。今年中秋為久未連絡的好友，挑一款茶王讓彼此友誼持續回甘。





▲頂級的天梨茶採摘一心二葉，將茶葉最柔嫩、最具風味的部分保留下來，沖泡後完整散發清新香氣。（圖／品牌提供）

× ▲頂級的天梨茶採摘一心二葉，將茶葉最柔嫩、最具風味的部分保留下來，沖泡後完整散發清新香氣。（圖／品牌提供）

頂級「天梨茶」向尊爵不凡致敬！





台灣的高山地形與氣候成就了許多獨特且迷人高山茶，滋味甘醇耐沖泡，可稱是品茶人的頂級饗宴。其中頂級的天梨茶，來自台灣中部最知名的梨山茶區，採摘一心二葉，將茶葉最柔嫩、最具風味的部分保留下來，沖泡後完整散發清新香氣，甘甜茶韻和馥郁的花果香在口中釋放，數泡後依然濃郁，高山極品的代表，也是品茗者的最愛，獻給尊貴的長輩再適合不過。





▲金萱烏龍茶薰以優質桂花香氣，兩者巧妙融合，啜飲一口撲鼻而來是清雅的桂花香。（圖／品牌提供）

× ▲金萱烏龍茶薰以優質桂花香氣，兩者巧妙融合，啜飲一口撲鼻而來是清雅的桂花香。（圖／品牌提供）

季節限定！「桂花金萱茶」回甘柔和 花茶控不容錯過





中秋拜訪親友，烤肉、吃餅，怎能少了季節限定好茶。金萱烏龍茶薰以優質桂花香氣，兩者巧妙融合，啜飲一口撲鼻而來是清雅的桂花香，入口更是充滿金萱烏龍茶的獨特奶香、滋味甘甜，喉韻絕佳。





當然，好茶不止這些品項，同樣是烏龍茶，來自不同的品種、產地，就有不同的口感滋味，中秋送好茶之餘，也別忘了為自己添上一壺茶香，讓甘醇好滋味成為與親朋好友之間共同的話題。



