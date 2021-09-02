巷弄茶餐廳「祥戎華」 疫情下創造逆轉勝奇蹟

隱身美術館商圈小巷弄的「祥戎華．茶餐廳」，不畏疫情三級警戒重創餐飲業慘況，8月開幕以來，天天座無虛席，打包外帶客人大排長龍，在疫情期間創造逆轉勝奇蹟，引來餐飲業好奇是怎麼辦到的。





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祥戎華外觀樸實低調，由近半世紀老屋改造，僅有40個座位的空間，入目有復古留聲機、日本奈良美智插畫作品裝點，洋溢文青復古風格，8月開幕後，即吸引許多網美及部落客上門拍照打卡，祥戎華執行總監陳戎琔笑說，祥戎華名氣都靠他們給打響了。





陳戎琔15歲入行當學徒，為了學藝精進，曾遠赴廣州學粥品、到瀋陽學點心，十多年的廚藝生涯，讓他站穩星級飯店港點主廚腳步。只是，去年疫情爆發，星級飯店進入慘澹經營狀態，促使陳戎琔萌生創業念頭，祥戎華就是歷經波折才圓了的創業夢。





陳戎琔說，祥戎華於今年二月動工後，一路遭逢旱災停水、分區停電及疫情三級警戒，原本五月籌畫開幕，竟爆發本土疫情，只能苦撐到8月，真可謂好事多磨，幸好一開幕即人氣爆棚，讓創業路走得超坎坷的陳戎琔，終能喜嘗逆轉勝成果，還引來市場關注。





▲祥戎華茶餐廳穩身巷弄中，不用打廣告，天天滿座，憑著的是道地港點好滋味。（圖／記者金武鳳攝，2021.9.2)

祥戎華是家茶餐廳，無論港點、煲仔飯或甜品，都是陳戎琔專擅的功夫菜。如店內最受歡迎的「鮮蝦雲吞麵」，光是湯底就很「厚工」，採鮮蝦殼、扁魚與海鮮以文火慢熬3小時，淬練出鹹香海味的琥珀色湯頭，再配上大蝦仁入餡的鮮蝦雲吞、芥蘭菜與韭黃，光是品嘗鮮味盈口的湯頭，就值回票價。





▲台中祥戎華茶餐廳，無論港點、煲仔飯或甜品，全是陳戎琔積累十數年的功夫菜。（圖／記者金武鳳攝，2021.9.2)

其次，祥戎華的港點，道道精彩，以「鳳城韭菜餅」來說，遵循廣東鳳城做法，先將韭菜炒過去除草腥味，瀝油脫乾後加入燒賣餡包覆香煎，入口滿滿韭菜鮮香味，沒有一點辛嗆味，是美食家梁幼祥的最愛。





▲祥戎華茶餐廳是一棟近半世紀老宅改造，外觀樸實，風格洋溢文青復古氛圍。（圖／記者金武鳳攝，2021.9.2)

至於深受饕客喜愛的「總裁腸粉」，用腸粉皮包捲切塊的波士頓活龍蝦與大顆鮮干貝、美白菇，透過火侯控制蒸煮出波士頓活龍蝦的彈Q肉質與干貝的鮮甜美味，不只做法有創意，賣相更是誘人垂涎。





▲巷弄茶餐廳「祥戎華」，內部風格洋溢文青復古氛圍。（圖／記者金武鳳攝，2021.9.2)

還有，年輕族群最愛的「醬淋咖哩魚蛋」，屬於道地港式咖哩魚蛋做法，特色來自於主廚秘製的咖哩醬料，濃郁鮮蝦味交織獨特香料芬芳，讓人一顆接一顆，欲罷不能。





▲到祥戎華非吃不可的，是目前香港正夯的「漏奶華西哆士」，好吃到爆。（圖／記者金武鳳攝，2021.9.2)

到祥戎華非吃不可的，是目前香港正夯的「漏奶華西哆士」，採用秘製特調奶醬，注入炸過的法式土司中，表層再灑上阿華田巧克力粉，切開後，奶醬內餡伴隨巧克力粉爆漿流出，蘸著酥脆土司一起入口，只有「好吃到爆」可以形容。



