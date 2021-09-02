MacBook用過就回不去？內行曝「2點」秒選微軟：還是完勝
電腦系統大概可以分成Windows和蘋果macOS，而「要選哪個系統」也是網友不停爭論的問題。對此，就有網友分享，他聽到不少人稱讚「MacBook超好用」，甚至到一用就回不去的程度，讓他不禁好奇「若只是文書處理，使用上會有差別嗎？」貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-02 17:08:47
原PO在《PTT》表示，他之前在網路上有人分享使用心得，強調換了MacBook air做文書處理後，就回不去Windows了，而留言區也有一堆人認同「換了就回不去，歡迎來到無法回頭的蘋果世界」，這讓他十分好奇，撇除有專業需求的之外，若只是文書處理，「用MacBook跟不潮的Windows筆電，有回不去的差異嗎？」
貼文曝光後，使用過MacBook的網友紛紛讚嘆，「Macbook優點在於它的觸控板」、「那塊觸控板真的太好用了」、「觸控板設計第一名，用了就知道沒人帶滑鼠」、「一樣兩萬多筆電，Windows電池續航力不可能支撐這麼久」、「iWork介面簡潔又直覺又好用」、「觸控板用過真的回不去」、「蘋果觸控板厲害到讓我改觀」。
不過，也有不少人認為在文書處理跟遊戲方面，Windows才是最好用的，「誰用Mac來當辦公室文書的？」、「有人買Mac book灌Windows系統的」、「假如用過Windows的office，你會覺得Mac的office很不ok」、「不過Mac遊戲支援不多，win還是主流」、「玩遊戲的話還是windows好用」、「根本沒得比，文書就該乖乖用win」、「如果是文書Mac根本是不行好嗎？剪影片跟繪圖倒是真的神」。（編輯：許智超）