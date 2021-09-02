一聽男友考上台大卻崩潰！女曝「殘酷心聲」：拜託罵醒我

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原PO坦言相當為男友開心，但同時也開始產生自卑感，「與其說是怕他會看不起我，不如說是我怕自己配不上他。我知道我應該要相信他，相信他不是這麼膚淺的人，但問題似乎不是出現在他身上，而是在我身上。」
這幾天男友得知消息後相當快樂，甚至在放榜當天還感動傳訊給原PO：「謝謝妳這一年一直陪在我身邊，沒有妳我應該很難撐下去」，她明白男友是真心感謝，但仍忍不住直喊「不論看幾次我的不安都沒有減輕，要說我難搞我也承認，但拜託大家罵醒我吧！或是有沒有人有類似的心路歷程可以跟我分享，我現在覺得我好糟糕」。
貼文一曝光，不少人都認為原PO的學歷已經相當不錯了，「我不覺得政大有什麼不好啊？有什麼好自卑的呢？而且他發自內心的感謝你的陪伴，你應該要調整自己的心態」、「至少妳是國立，同學，妳國立已經贏很多人了好嗎，更何況妳是政大欸？妳這樣都自卑那我呢⋯⋯？」、「台大光環在畢業後兩年就沒差了…出社會看的是實力…除非醫科才會很威…沒有必要自卑真的」。
甚至有人給予建議，直言「女友也是讀頂大，有自卑感很正常，但要把自己的心態調整好，會讀書不代表一切都好呀」、「之前男友是台大的，政大沒有比較差喔！真正的價值不是學歷篩得出來的，放寬心」、「你們都很棒！學歷不是最終的重點而是你們兩個人」。（編輯：陳雅雲）