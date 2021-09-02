COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

一聽男友考上台大卻崩潰！女曝「殘酷心聲」：拜託罵醒我

▲近日大學指考分發放榜，就有女網友透露男友考上台大，但她內心卻十分崩潰。（示意圖／取自 Pixabay ）
▲近日大學指考分發放榜，就有女網友透露男友考上台大，但她內心卻十分崩潰。（示意圖／取自 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-09-02 18:59:38｜2021-09-02 19:28:24

不少人認為大學學校和科系對於職涯規劃有著一定的關係，更對未來人生發展有所影響，因而在選擇上都會再三考慮斟酌。而今年大學指考考試分發也於上（8）月31日放榜，就有一名女網友表示，放榜後發現男友意外考上台大，本以為是件值得開心的事，卻讓她內心十分崩潰，原因揭曉便引起眾人熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於Dcard上發文，表示和男友從高三開始在一起，去年自己透過學測順利考上國立政治大學，然而男友卻成績不佳，報考指考後又因意外缺考英文，所以下定決心重考。她解釋，男友備考時兩人關係亦十分穩定，對方甚至還會抽出時間陪她，而指考放榜後，男友意外考上了台大，「這是我們都沒有料想到的，他的程度一直都在中字輩左右」。

▲台大近日憾事頻傳，引起各界高度關注，對此，台大校友林智群律師也在臉書發文，表示「發現」才是重點，呼籲大眾。（圖／NOWnews資料庫）
▲女網友表示指考分發放榜後，男友意外考上台大。（示意圖／NOWnews資料庫）
原PO坦言相當為男友開心，但同時也開始產生自卑感，「與其說是怕他會看不起我，不如說是我怕自己配不上他。我知道我應該要相信他，相信他不是這麼膚淺的人，但問題似乎不是出現在他身上，而是在我身上。」

這幾天男友得知消息後相當快樂，甚至在放榜當天還感動傳訊給原PO：「謝謝妳這一年一直陪在我身邊，沒有妳我應該很難撐下去」，她明白男友是真心感謝，但仍忍不住直喊「不論看幾次我的不安都沒有減輕，要說我難搞我也承認，但拜託大家罵醒我吧！或是有沒有人有類似的心路歷程可以跟我分享，我現在覺得我好糟糕」。

▲男友考上台大後，卻意外讓女網友自卑感爆發。（圖／翻攝Dcard）
▲男友考上台大後，卻意外讓女網友自卑感爆發。（圖／翻攝Dcard）
貼文一曝光，不少人都認為原PO的學歷已經相當不錯了，「我不覺得政大有什麼不好啊？有什麼好自卑的呢？而且他發自內心的感謝你的陪伴，你應該要調整自己的心態」、「至少妳是國立，同學，妳國立已經贏很多人了好嗎，更何況妳是政大欸？妳這樣都自卑那我呢⋯⋯？」、「台大光環在畢業後兩年就沒差了…出社會看的是實力…除非醫科才會很威…沒有必要自卑真的」。

甚至有人給予建議，直言「女友也是讀頂大，有自卑感很正常，但要把自己的心態調整好，會讀書不代表一切都好呀」、「之前男友是台大的，政大沒有比較差喔！真正的價值不是學歷篩得出來的，放寬心」、「你們都很棒！學歷不是最終的重點而是你們兩個人」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

繼續作答
即時
推薦閱讀