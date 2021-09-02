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P聯盟／張伯維酒駕後果慘　聯盟也祭出懲處禁賽一年等

▲張伯維將披上高雄鋼鐵人戰袍。（圖／高雄鋼鐵人提供）
▲張伯維將披上高雄鋼鐵人戰袍。（圖／高雄鋼鐵人提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-09-02 19:11:15

P. LEAGUE+ 今（2）日針對高雄鋼鐵人球員張伯維酒駕事件召開仲裁委員會，會中決定聯盟將對張伯維開罰禁賽觀察期1年，執行期間為2021-2022年球季張伯維皆不能代表任何球團出賽，外加新臺幣50萬元以及最少300小時的公益勞動服務。

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PLG於知悉本次事件後，球員有違反賽事章程第25.5條「球員若有酒駕行為遭查獲，違反上述規定者，將視酒駕情節輕重及是否涉及過失傷害與過失致死等肇事情節輕重，得處禁賽最高一年、永不錄用、或科或併科罰款最高新臺幣伍拾萬元整」事節，進行相關程序，而依同章程第65.1條第(2)款，聯盟亦得加以公益勞動服務之裁罰。

聯盟參考本次事節，擬裁罰以一年禁賽觀察期併科罰款新臺幣伍拾萬元整，但在第一年禁賽觀察期滿後，視涉案球員於期間是否有積極從事公益勞動服務、悔過之事節，若認其並無積極悔改行為，將為永不錄用之裁定。又依照賽事章程第67.3條「若裁罰內容為罰款新臺幣貳拾萬元整（不含）以上、禁賽10場（不含）以上、永不錄用，聯盟需依據該違規行為之性質，送請紀律委員會或仲裁委員會進行複查 」，參酌上述擬為裁罰之內容，以及本次事件係屬球員於賽場外行為，依照聯盟紀律委員會組織章程第一條、仲裁委員會組織章程第一條關於委員會任務界定，應由仲裁委員會為複查。

聯盟並依仲裁委員會組織章程第二條，除由聯盟執行長陳建州擔任仲裁委員會委員及召集人外，其餘四人，由賽務決策委員會，選任球團代表陳信安、場控委員代表李鴻棋、聯盟法律顧問代表余宗鳴，以及公正人士代表李志峰，總共五席委員，其中公正人士部分，邀請任教於東吳大學法律系，長年投入專業研究於職業運動法規、保險法、仲裁法之李志峰教授擔任，亦通知當事人出席仲裁委員會議，當事人並委由經紀人蔡孟霖出席於民國110年9月2日17時，以線上會議方式進行的仲裁委員會。


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