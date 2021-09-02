P聯盟／張伯維酒駕後果慘　聯盟也祭出懲處禁賽一年等

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聯盟參考本次事節，擬裁罰以一年禁賽觀察期併科罰款新臺幣伍拾萬元整，但在第一年禁賽觀察期滿後，視涉案球員於期間是否有積極從事公益勞動服務、悔過之事節，若認其並無積極悔改行為，將為永不錄用之裁定。又依照賽事章程第67.3條「若裁罰內容為罰款新臺幣貳拾萬元整（不含）以上、禁賽10場（不含）以上、永不錄用，聯盟需依據該違規行為之性質，送請紀律委員會或仲裁委員會進行複查 」，參酌上述擬為裁罰之內容，以及本次事件係屬球員於賽場外行為，依照聯盟紀律委員會組織章程第一條、仲裁委員會組織章程第一條關於委員會任務界定，應由仲裁委員會為複查。
聯盟並依仲裁委員會組織章程第二條，除由聯盟執行長陳建州擔任仲裁委員會委員及召集人外，其餘四人，由賽務決策委員會，選任球團代表陳信安、場控委員代表李鴻棋、聯盟法律顧問代表余宗鳴，以及公正人士代表李志峰，總共五席委員，其中公正人士部分，邀請任教於東吳大學法律系，長年投入專業研究於職業運動法規、保險法、仲裁法之李志峰教授擔任，亦通知當事人出席仲裁委員會議，當事人並委由經紀人蔡孟霖出席於民國110年9月2日17時，以線上會議方式進行的仲裁委員會。
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