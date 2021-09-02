東洋備貨89萬劑流感疫苗！醫籲：與新冠疫苗隔7天

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萬芳醫院家醫科醫師蔡逸萱表示，根據WHO統計資料顯示，每年因為流感死亡案例多達65萬，且有5％到10％的成人會感染流感，感染後約有300萬到500萬人會轉變為重症，呼籲民眾還是要多多接種流感疫苗。
蔡逸萱解釋，現今仍無法滅絕流感病毒的原因，包含極端氣候、疫苗接種比例低或保護力不夠、施打人口覆蓋率不足，以及流感病毒突變、複製太快，快到人的免疫系統根本追不上等原因，因此還是要靠疫苗，來降低得流感且併發重症的機率。
另外，因為新冠肺炎疫情，蔡逸萱建議民眾，兩種疫苗施打可以間隔7到14天，至於如何辨別疫苗副作用與確診，蔡逸萱表示，通常疫苗造成副作用不會超過48小時，如果民眾有反覆發燒、相關呼吸道症狀，建議就要趕快回診。
醫師呼籲，確實接種新冠與流感疫苗，可以避免症狀類似時，醫師的診斷混淆，也不會增加醫療負擔，最重要的還可以避免肺炎病情加重，甚至有研究顯示，施打流感疫苗可以降低新冠肺炎的感染率與重症率，也因此呼籲民眾疫情期間也要施打疫苗。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。