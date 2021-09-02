跳槽還是被問「畢業證書」！科技業男不解 過來人揭關鍵
社會新鮮人進入職場後，除了在原公司追求穩定升遷，工作一定時間後透過跳槽的方式轉換跑道，有時候也是替自己爭取更優待遇的好方法。不過就有位在科技業就職的網友透露，自己已經工作10年了最近想跳槽，但對方仍要求要看畢業證書，讓他不禁疑惑「不是都看能力了嗎？」問題曝光掀起討論，不少職場過來人紛紛指出關鍵。
編輯中心/綜合報導
2021-09-02 21:12:39
原PO在PTT發文，詢問大家「科技業是不是特別愛看畢業證書？」透露自己已經有十年工作經驗了，但想跳槽卻還是要看畢業證書，讓他納悶表示，「不是說工作兩三年以後都看能力了嗎？幹嘛還要看我畢業證書勒？」
不過許多網友都認為就算是跳槽，但學歷依舊是非常被看重的條件，「即使工作十幾年，還是看學校，經歷什麼的完全是騙人的。IC廠更是如此」、「你就知道洗學歷對理工宅宅多重要」、「除非你有什麼特殊專業，要不然過濾資料一定是先用學歷」、「hr要在這麼多求職者中撈履歷，肯定是先用學歷過濾的」、「台灣連選舉都要提供畢業證書了」。
更有網友指出國外也是如此，「你去投外商也是跟你要畢業證書啊，投過Apple google，也是有學歷欄要填，管你做幾年都要」、「不然勒，要不要問華爾街是不是很看學歷」、「連移民澳洲或工作簽，也是看你有沒有相關學位來計算分數了」。（編輯：倪浩軒）