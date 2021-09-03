紐約破紀錄豪雨釀災　警報來遲民眾措手不及

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這場豪雨從美東時間1日傍晚降下，雨勢之猛出乎各界意料。國家氣象局（National Weather Service）當天上午估計，颶風艾達殘留雲系為紐約帶來的時雨量可能達1至2英寸（25.4至50.8毫米），都會及部分低窪地區有淹水風險。
直到雨勢轉強，國家氣象局紐約市分站才在當晚接近7時發布暴洪警報（flash-flood warning）；9時30分左右升級，破天荒發布暴洪緊急警報（flash-flood emergency），警告情勢可能「威脅人命」。
這段期間，大雨夾雜陣風，紐約經歷台灣夏季常見的颱風景象，中央公園測到的時雨量達3.15英寸（約80毫米），熱帶風暴亨瑞侵襲時締造的紀錄時隔10多天就被打破。
短時間如此強的降雨令市區排水系統不堪負荷，多處淪為水鄉澤國，車輛涉水而過，停在路邊的車無奈泡水；部分地鐵站有如見到水庫洩洪，列車被迫停駛；許多民眾住家進水，馬桶宛如噴泉；美國網球公開賽後半天賽事幾乎全數順延，包括台灣女將詹皓晴打到首盤「搶七」的雙打比賽。
眼見大雨下不停，市長白思豪（Bill de Blasio）接近午夜時分宣布全市進入緊急狀態，呼籲民眾盡量待在家、遠離地鐵、更不要開車上路。
但這項建議是救人還是害人，尚待釐清。因為大雨過後紐約警消人員初步統計傷亡，發現絕大多數罹難者死在自家淹水的地下室。
而一度停擺的地鐵、鐵路等大眾交通工具到了今天天氣放晴才緩慢恢復正常。只是7月上旬熱帶風暴艾爾莎（Elsa）過境，紐約部分地鐵站淹水的景象還令人記憶猶新，如今地鐵又在豪雨中大規模停擺，不禁令人擔心這個百年地鐵系統承受大雨侵襲的能耐。
2012年紐約遭颶風珊迪（Sandy）重創，地鐵全面停駛多天，紐約大都會運輸局（MTA）自此投入20多億美元加強防洪與排水。但近兩個月兩場豪雨都讓防線潰堤，在在凸顯市區欠缺植被吸收降雨、地鐵更新工程牛步化形成的困局。
當局面臨的另一重大挑戰是極端天氣帶來的損害更為嚴重，且愈來愈不易防範。
上週就任的紐約州長侯可（Kathy Hochul）今天坦言：「我們不知道昨晚8時50分至9時50分之間天空會開了個大口，把尼加拉瀑布等級的水量帶到紐約街上。這事前能否預料到？我想知道答案。」（編輯：郭中翰）1100903