女子接種高端2度翻白眼昏迷！台中已通報16人不良反應

台中市一名39歲女子8月27日接種完高端疫苗後，6天內雙眼翻白、昏迷兩度掛急診。台中市衛生局說明，患者兩度就醫後生命跡象穩定，目前已經出院返家休養；將持續關切患者身體狀況，並送相關病歷釐清兩度發病與施打疫苗關係。而高端疫苗開打至今，台中已經有16人通報不良反應。





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邱姓女子是在8月27日接種高端疫苗，8月29日後突然翻白眼，出現呼吸急促、喘不過氣，全身僵硬等症狀，家人嚇到立即將其送醫治療，經緊急治療後，8月30日出院返家。沒想到邱姓女子出院不到一天，9月1日又因呼吸困難，在家昏厥後二度送急診，緊急治療後沒有大礙，目前已經返家休養，但也讓邱姓女子和家人擔憂又出現不適情況。





台中市衛生局表示，接獲醫院通報後已致電邱姓女子關懷，後續將依當事人意願，協助提出救濟審議申請，並調閱病歷等相關資料，一併送中央審議，釐清兩度急診與疫苗接種的關聯性，除通報中央疾管署不良反應外，也積極與邱姓女子家人保持聯繫，關心她的身體狀況。





根據台中市衛生局統計，台中市接種高端疫苗至今出現不良反應統計共有16人，尚無通報死亡個案；接種AZ疫苗出現不良反應共計457人，疑似因為接種疫苗致死則有86人；接種莫德納疫苗出現不良反應總計107人，疑因接種疫苗致死有18人，總計疑因接種疫苗死亡人數累計至今已經有104人。



