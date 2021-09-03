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炸豬油用的肉怎處理？婆媽曝「1神招」：配飯一碗接一碗

▲炸完豬油之後的豬肉該如何處理？主婦分享「1神招」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲炸完豬油之後的豬肉該如何處理？主婦分享「1神招」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-03 12:13:40

豬油可以用在各種台式料理，不少人也會買豬肉回家，在家自己炸豬油，不過炸完豬油的豬肉，你都如何使用呢？近日，一名女網友在臉書社團提到，炸完豬油之後的豬肉不知該如何處理，貼文一出引發熱議，釣出主婦分享「1神招」，配白飯吃一碗接一碗停不下來！

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原PO在臉書社團《家常菜》提到，最近正在學炸豬油，但卻苦惱炸完豬油以後，那些剩下的肉該如何處理。她說「我整包不知道是不是要丟掉做廚餘，還是可以再做什麼料理？謝謝」。

▲炸完豬油之後的豬肉該如何處理？主婦分享「1神招」。（圖／翻攝自《家常菜》）
▲炸完豬油之後的豬肉該如何處理？主婦分享「1神招」。（圖／翻攝自《家常菜》）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「小時候外婆炸好會給我們當零食吃」、「可以拿來滷白菜啊」、「加一點鹽直接吃也可」、「灑點胡椒鹽就很好吃了」、「我公公會拿來炒高麗菜」、「還可以炸酥一點，這看起來還很多油」。

對此，許多老饕分享，炸過豬油的豬肉用來炒青菜，香味逼人十分下飯，並分享小撇步「切絲的炸好加醬油、蒜頭小火慢慢炒，炒到乾乾，超級下飯的」、「拜託別丟，這超好吃的，炒青菜時也可以丟一些下去一起煮！」「再炸酥一些，炒蒜末、辣椒、豆鼓、蔥花爆炒很下飯」、「隨便炒什麼青菜加一點都好吃的，高麗菜什麼的，沒有青菜就乾辣椒、蒜頭炒一炒都行」、「加蒜炒過，配白飯一碗接一碗停不下來」。（編輯：賴詠璿）

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