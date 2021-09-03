再揪13例變種病毒！累計82例Delta侵台、11例突破性感染
中央流行疫情指揮中心今（3）日公布最新境外移入確診病例的病毒基因定序結果。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示這一周再檢驗出13例變種病毒個案，有12案是感染Delta變病、1例感染Alpha，而且在Delta染疫者中，有3人屬於接種2劑滿14天的「突破性感染」，累計7月2日至今82例境外移入Delta個案中，已有11人是突破性感染。
記者顏真真/台北報導
2021-09-03 15:29:11
為嚴防Delta病毒入侵，指揮中心加強邊境管制，另自7月2起每周境外移入病例都進行基因定序。羅一鈞今日再公布這一周境外移入個案基因定序驗出13例定變異株，當中12例都是感染Delta，而且來自多個不同國家。
值得注意的是，在12例Delta感染者中，有3例都是突破性感染，包括案16046及案16066的長榮機師，這兩位都有接種過2劑AZ疫苗，另案16071則是從中國大陸江蘇境外移入，打過3劑智飛疫苗。
累計，目前國內確診者病毒基因定序有95例驗出Delta變異株，其中13例是本土案例與屏東群聚感染事件有關，另82例為外境移入，而且有11例是突破性感染。此外，羅一鈞說，8月本土驗出51例變異株結果，也通通都是Alpha，目前還沒有發現有Delta本土案例在8月份。
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