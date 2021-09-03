國民黨轟移除「復必泰」布條　民進黨團：別欺負台灣

首批慈濟、台積電、鴻海捐贈BNT疫苗93萬劑昨日上午抵台，不過外包裝箱與原先代理商上海復星在微博曝光的登機照不同，少了印有簡體字「复必泰」的布條，遭國民黨砲轟「偷拆原廠布條全為討高層歡心」。民進黨立院黨團今（3）日反擊，中國此舉很明顯就是吃豆腐，感謝3這三家公司守住台灣尊嚴，呼籲國民黨「不要再亂搞了，不要順著共產黨一起欺負台灣」。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-03 13:08:09｜2021-09-03 13:45:32
民進黨立院黨團今日軍人節舉行「向國軍致敬，國軍是國人最安心的支柱」線上記者會，說明蔡政府對國軍改革項目，期盼新會期國防預算順利通過。媒體詢問移除簡體字「复必泰」布條，黨團副幹事長蔡易餘直言，中國用布條的意義只是想要展示這個疫苗好像是中國施捨給台灣的，很諷刺BNT疫苗在中國沒通過EUA，中國只有科興跟國藥疫苗，而用布條寫復必泰，就是跟合約是不服的，所以基於合約精神他們（買方）去做好相關產品運送的維護，這是沒有任何問題，「中國也不用繼續卡油」。
幹事長劉世芳批評，少數親中媒體、政治人物一直將復必泰當作矮化台灣、中國統戰的工具。她強調，這是台灣企業界用錢去購買的，不是復必泰施捨的。她直言，大陣仗用這樣的方式，很不可思議，希望這件事到此為止，這個是假議題，該關注的是疫苗是否符合台灣的醫藥規定。
立委洪申翰直言，大家都知道布條是中國的「卡油」，購買的包括鴻海/永齡基金會、台積電與慈濟都非常謹慎處理事情，沒想到國民黨荒腔走板，「好像台灣必須張開雙手躺在那邊讓共產黨卡油」，這是大家最不能接受的事情。
洪申翰指出，要特別感謝這三家公司除了跟政府一起買到BNT疫苗，「也幫我們守住國際生存上所需要的尊嚴」，他呼籲，「真的國民黨不要再亂搞了，不要再順著共產黨邏輯一起來欺負台灣」。
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