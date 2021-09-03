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《刀劍神域 無星夜的詠嘆調》11月上映　預售票倒數開賣

▲《刀劍神域 Progressive無星夜的詠嘆調》日本10月30日上映，台灣定檔11月12日。（圖／刀劍神域官網）
▲《刀劍神域 Progressive無星夜的詠嘆調》日本10月30日上映，台灣定檔11月12日。（圖／刀劍神域官網）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-09-03 16:14:26

日本動畫電影《刀劍神域 Progressive無星夜的詠嘆調》確定將於11月12日在台上映，今（3日）片商公開「電影預售透卡套票組」，並選在女主角「亞絲娜」生日9月30日這天開賣。 

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全球暢銷輕小說《刀劍神域》，是以遊戲世界中的鋼鐵浮游城「艾恩葛朗特」為背景，敘述獨行玩家「桐人」與夥伴相遇，並突破關卡的故事。玩家們來自現實世界的各行各業，卻因為天才「茅場晶彥」的計畫被囚禁在遊戲中，唯有將高達一百層「艾恩葛朗特」的遊戲全數破關，才能存活下來。 

由原作「川原礫」淬鍊出的全新篇章《刀劍神域Progressive》，不同於穿梭各種遊戲世界的本篇劇情，特別以女主角「亞絲娜」的視角，從一切的起始點「艾恩葛朗特」初始關卡開始，將相遇、戰鬥與驚險歷程描述得更為細緻與豐富，也將眾多粉絲心中的女神「亞絲娜」雕塑得更令人印象深刻。 

新電影《刀劍神域 Progressive無星夜的詠嘆調》，故事則改編自《刀劍神域 Progressive》第1卷。預售票屆時將在博客來售票網、買動漫、金石堂網路書店同步開賣。

▲▼《刀劍神域
▲▼《刀劍神域 Progressive無星夜的詠嘆調》預售票9月底開賣。（圖／木棉花）
▲▼《刀劍神域
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