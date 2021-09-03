軍人節挺國軍！國防部與桃捷推聯名形象列車

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「國軍形象列車」是國內首次有三軍官兵肖像、軍武裝備與軍種服裝元素做為列車包膜的創意設計，四節車廂除了呈現陸、海、空軍的精實戰備，還有本次作為親善大使的三軍款「柴小寶」，凸顯國軍親民、愛民與活力的形象。即日起到12月31日，歡迎民眾踴躍搭乘，以實際行動來支持國防、愛護國軍。軍官兵同仁在今年以來執行抗疫、抗旱和抗敵任務的努力付出，表達肯定與嘉勉，更期望九三軍人節能成為軍民共同慶祝的重要節日。
柏鴻輝致詞時特別感謝桃園市政府、桃園大眾捷運公司，以及全力促成本次活動的立委湯蕙禎工作團隊，並代表國防部長邱國正，對國國軍官兵同仁在今年以來執行抗疫、抗旱和抗敵任務的努力付出，表達肯定與嘉勉，更期望九三軍人節能成為軍民共同慶祝的重要節日。
鄭文燦指出，無論疫情消毒、道路坍崩、復興空難，以及石門水庫清淤等任務，都能看到國軍官兵的身影，默默付出的辛苦也受到國人高度的肯定與支持，希望透過此次聯名活動，能讓軍民關係更加凝聚，進而支持國防、參與國防，深化全民國防教育，讓國人成為國軍最好的後盾。
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