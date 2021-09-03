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軍人節挺國軍！國防部與桃捷推聯名形象列車

▲因應九三軍人節到來，國防部和桃園市政府，以及桃園大眾捷運公司合作推出「國軍形象列車」。(圖／軍聞社提供)
▲因應九三軍人節到來，國防部和桃園市政府，以及桃園大眾捷運公司合作推出「國軍形象列車」。(圖／軍聞社提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-09-03 15:06:30｜2021-09-03 15:09:27

因應九三軍人節到來，國防部和桃園市政府，以及桃園大眾捷運公司今（3）日合作推出「國軍形象列車」，透過捷運列車的包膜設計，傳達國軍「守護國人、保衛國家」的核心價值，並守護民眾「直達美好」。

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啟動典禮今日在桃園捷運新北產業園區站辦理國軍形象列車首航典禮，國防部特別邀請桃園市長鄭文燦、立法委員湯蕙禎、桃園捷運董事長劉坤億等貴賓，和國防部副部長柏鴻輝共同主持啟動儀式，並安排搭乘形象列車體驗，讓來賓感受九三軍人節充滿榮耀的氛圍。

「國軍形象列車」是國內首次有三軍官兵肖像、軍武裝備與軍種服裝元素做為列車包膜的創意設計，四節車廂除了呈現陸、海、空軍的精實戰備，還有本次作為親善大使的三軍款「柴小寶」，凸顯國軍親民、愛民與活力的形象。即日起到12月31日，歡迎民眾踴躍搭乘，以實際行動來支持國防、愛護國軍。軍官兵同仁在今年以來執行抗疫、抗旱和抗敵任務的努力付出，表達肯定與嘉勉，更期望九三軍人節能成為軍民共同慶祝的重要節日。

柏鴻輝致詞時特別感謝桃園市政府、桃園大眾捷運公司，以及全力促成本次活動的立委湯蕙禎工作團隊，並代表國防部長邱國正，對國國軍官兵同仁在今年以來執行抗疫、抗旱和抗敵任務的努力付出，表達肯定與嘉勉，更期望九三軍人節能成為軍民共同慶祝的重要節日。

鄭文燦指出，無論疫情消毒、道路坍崩、復興空難，以及石門水庫清淤等任務，都能看到國軍官兵的身影，默默付出的辛苦也受到國人高度的肯定與支持，希望透過此次聯名活動，能讓軍民關係更加凝聚，進而支持國防、參與國防，深化全民國防教育，讓國人成為國軍最好的後盾。

▲因應九三軍人節到來，國防部和桃園市政府，以及桃園大眾捷運公司合作推出「國軍形象列車」。(圖／軍聞社提供)
▲因應九三軍人節到來，國防部和桃園市政府，以及桃園大眾捷運公司合作推出「國軍形象列車」。(圖／軍聞社提供)

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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