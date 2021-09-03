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T1／生涯最終合約　35歲陳靖寰加盟臺中太陽

▲生涯最終合約，陳靖寰加盟臺中太陽。（圖／臺中太陽提供）
▲生涯最終合約，陳靖寰加盟臺中太陽。（圖／臺中太陽提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-09-03 15:37:18

35歲的陳靖寰即將迎接可能是自己職業生涯的最後一份合約，他最終選擇T1聯盟的臺中太陽為落腳處。陳靖寰表示非常喜愛臺中的天氣與地理環境，除了要全力為太陽隊拚出好成績，未來甚至不排除想在臺中落地生根。

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陳靖寰從SBL 2年加盟東森羚羊，曾效力米迪亞、金酒與臺灣大，並在第6季SBL獲得最佳進步獎、第8季獲得年度最佳5人。陳靖寰去年轉戰P. LEAGUE桃園領航猿，合約結束後成為自由球員，而他在球場上的豐富經驗、成熟球技與強悍防守，也成了市場上炙手可熱的搶手貨。


陳靖寰最終選擇加盟臺中太陽，他相當明確地表示：「我一直以來都很喜歡臺中的天氣，每次來這裡打球都有特別的活力！」陳靖寰更特別提到臺中太陽總經理汪蔚傑，「汪哥是我再興高中、輔仁大學的學長，他展現了很大的誠意，也非常尊重我，對我有好的規劃與發展，所以我就下定決心要來臺中。」


陳靖寰還提到，臺中太陽目前的成員包括過去在金酒的隊友蘇奕晉、陳文宏，另外孫思堯、邱柏璋、楊承翰也都很熟悉，「真的很有家的感覺，也讓我覺得一定要來臺中好好努力！」陳靖寰雖然初來乍到臺中，卻已與這座城市產生深深的連結，更說未來不排除想在臺中落地生根。


談到新球季目標，陳靖寰強調最重要的就是保持健康、延續生涯，「每天準備好，讓自己身體更好、訓練更好，達成球團賦予我的目標與任務，這是我的首要方向。」陳靖寰還將扛起臺中太陽隊長之職，擔任領頭羊角色帶領學弟，無論場上、場下都要以身作則。


「職業球隊的目標只有冠軍才是成功，但臺中太陽是新成立的球隊，我們剛起步會從基礎做起，最重要的是盡全力打好每場球、幫助球隊！」陳靖寰新球季不為自己設限，期待跟著臺中太陽一同成長茁壯。


▲生涯最終合約，陳靖寰加盟臺中太陽。（圖／臺中太陽提供）
▲生涯最終合約，陳靖寰加盟臺中太陽。（圖／臺中太陽提供）

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