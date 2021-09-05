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房市／冷氣的醜管線如何遮？不花大錢做天花板

▲裝設冷氣的冷媒管，可做包管與冷氣盒遮掩。(圖／信義居家提供）
▲裝設冷氣的冷媒管，可做包管與冷氣盒遮掩。(圖／信義居家提供）

財經中心/綜合報導

2021-09-05 08:30:00

居家裝潢若想保持室內挑高空間、不想施作天花板，但冷氣行經室內的管線又有礙美觀該如何解決？專家表示，常見的就是製作包管與冷氣盒，若是不介意室內有裸露管線，也可搭配居家風格，營造工業風，讓冷氣管線在居家空間視覺更加協調。

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信義居家表示，施作天花板會讓天花板高度降低10-40公分不等，壓縮室內空間，而施作天花板也須動用木工與油漆，不僅需要花費的裝潢費用更多，也需要一定的裝修時間。

而有的居家客廳冷氣機與室外機相隔很遠，因此若是要安裝冷氣，冷氣管會貫穿整個室內到室外，信義居家表示，因應的方式可以重挖管線穿過的牆孔，讓冷媒管與室外機的距離走最短路徑，縮短冷媒管在室內露出的部分，或是將管線藏在室內機後方，但這個方法還需視居家狀況而定，若是樑柱與結構牆則不能重挖牆孔。

而常見遮蓋冷媒管的方式為包管與製作冷氣盒，信義居家表示，包管是用來遮擋冷氣冷媒管及其他電線管線，運用木作包覆冷媒管行走的路線，製作假樑或局部天花板，缺點是不如平釘式天花板統一、平整，而製作冷氣盒則是吊掛室內冷氣機的底座，可遮擋冷媒管、電線、冷氣排水管。

若是不介意冷氣管線，可以讓冷氣走明管，室內的居家風格走工業風，若是搭配得宜，視覺上也不見得不協調，信義居家表示，明管不會壓縮到屋高、可以維持相對好的空間感，不需要木作工程，維修也較便利。

信義居家表示，外露的管線經過排列後也可以顯得很有設計感，且外露管線對於未來維修上也相對便利，也不會像平頂天花板一樣佔據屋高。而天花板基底也可以選擇保持原始泥作結構或者使用油漆改變管線顏色，創造更簡約的視覺或者用跳色凸顯風格。

信義居家表示，需特別注意的是，明管容易積灰塵，在視覺上有管線排列的問題，無法像平頂天花板一樣極簡。

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