打高端竟收「陪睡」恐嚇信？黃捷不忍了

高雄市議員黃捷服務處又收到恐嚇信，黃捷今（3）日指出，這兩封信件的內容都是指涉說，因為黃捷打了國產的高端疫苗，就針對性地盡情羞辱，甚至是恐嚇，黃捷說第一時間其實是「蠻難過的」，因為病毒才是敵人，不是國產疫苗，也不是打國產疫苗的人，針對信中的「陪睡」等不當言詞，黃捷也已報案請警方偵辦。

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▲高雄市議員黃捷又收到恐嚇信。（圖／翻攝畫面）

× ▲高雄市議員黃捷又收到恐嚇信。（圖／翻攝畫面）

黃捷認為，從防疫升級以來，大家對於疫苗的確是紛紛擾擾，但是不應該因為自己選擇了某一種疫苗，就要被針對進行這種言詞的恐嚇，除了說要「檢舉」之外還有一些「性羞辱」，甚至是說用非常過分的言詞來來辱罵，讓人覺得很難過，在這種時候，大家應該是要很清楚的意識到，「病毒才是敵人，不是國產疫苗，也不是打國產疫苗的人」。

▲高雄市議員黃捷又收到恐嚇信，內文甚至提到高雄市長陳其邁和台南市長黃偉哲。（圖／翻攝畫面）

× ▲高雄市議員黃捷又收到恐嚇信，內文甚至提到高雄市長陳其邁和台南市長黃偉哲。（圖／翻攝畫面）

但黃捷也坦言，8月23日打完高端疫苗之後，其實辦公室的電話也收到很多不諒解的聲音，認為這個疫苗是不好的，為什麼要選擇高端，黃捷說：「有疫苗就去打，怎麼會終於可以打了，然後卻叫我不要打呢？很多人把高端當成病毒一樣，把高端當成敵人，但我們要抵禦的是COVID-19，而不是任何一家疫苗，繼續吵說哪個品牌其實是沒有太大的意義，趕快把覆蓋率提升，國內的疫情才有可能緩解，這樣大家才可以真的討論到振興這件事情，大家要保持理性」。

黃捷認為，大家都有選擇疫苗的權利，別人要打什麼疫苗，都可以自己決定，但不應該去干預別人選擇疫苗的權利，那即便到現在「我也不覺得說我打國產疫苗有錯」，因為輪到誰、就去打，這是一個對的選擇，怎麼會因為打了高端就來恐嚇我？即便是如此，也不會退縮，甚至是第二劑可以預約的時候，自己也會準時的去預約、準時施打，希望大家儘速施打疫苗，一起來保護台灣。

▲黃捷報警請警方據以偵辦。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.09.03）

× ▲黃捷報警請警方據以偵辦。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.09.03）

黃捷也說，這些恐嚇信充滿著性羞辱，除了說打國產疫苗既要檢舉之外，還說，「如果要解套的話，就是只有跟他睡、跟他生小孩」，類似這種話實在非常恐怖，希望大家真的要重新回歸到底為什麼要打疫苗這件事情來討論，怎麼會牽扯到一些性別歧視、甚至是性羞辱，這種拿女性的身體在開玩笑的事情，這也是對廣泛女性的羞辱，這樣的言詞不應該出現，黃捷也立刻進行報案採證的程序，不姑息。