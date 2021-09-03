機師成Delta病毒破口？柯文哲：按經驗該怎麼做就怎麼做

針對長榮機師感染新冠肺炎Delta病毒，甚至已經傳染給兒子，引發各界關注。台北市長柯文哲今（3）日下午在防疫記者會上表示，應該還是要針對目前機師的邊境管理SOP要做檢討。至於北市相關的防疫事項，柯文哲強調，過去都已經有過相關防疫經驗，該怎麼做就怎麼做。





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柯文哲表示，衛福部長陳時中已經下令，本來9月15日才要實施的新版機師管理辦法，即日起實施，還是要從這案例檢討一下，「提早實施的管理辦法如果套用這個案例，還會不會造成破口？要研究一下。」柯文哲說，最近入境的確診案例都是Delta病毒，還有不少案例是突破性感染，「打疫苗沒有保證不會感染，是萬一感染的話症狀比較輕，變重症跟死亡的機率比較低。」





而現場媒體也追問，桃園現階段恐怕將成為Delta病毒的破口，對此台北市政府方面是否有應對措施？柯文哲表示，Delta只是比目前的Alpha病毒傳染性更強，但是怎麼做標準動作都一樣，「我們還是一樣，一級二級三級，甚至到四級封城，我們都有規範。」柯文哲說，有幾個病例會做什麼動作，還是該怎麼做就怎麼做，從去年到現在早就定好規則，按實際狀況去調整就可以。



