T1／蘇翊傑告別15年籃球生涯 轉任桃園雲豹總經理
T1 League桃園雲豹職業籃球隊今(3)日正式對外宣布由球員出身的蘇翊傑擔任總經理，蘇翊傑球員生涯期間2度赴CBA挑戰， SBL第14季重返達欣，並於當年率領球隊奪下總冠軍，奪下總冠軍MVP。108年宣布告別15年的籃球生涯後，今日以不同的角色再次站回場上。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-09-03 16:45:11
扛起桃園雲豹總經理一職，蘇翊傑表示「被這個球隊賦予的責任，讓我有機會發揮和回饋給不論是球員、投資人或是球迷」 由於原先就已經有籌備球隊的計畫，今年七月中碰上機會的時候，團隊很果斷有效率的在T1選秀前成立了桃園雲豹隊。「除了讓台灣球隊有不同的規格和路可以走，還想讓球迷對職業運動有不同的理解」雲豹隊是由雲豹能源、諦諾智金召集一群傑出台灣新創公司共同組成，蘇翊傑也提到雲豹股東團隊對於球隊有極高的熱忱，積極投入了所有資源和支持，在溝通上彼此不干涉專業，但球團決策都能良性討論互相合作，他特別喜歡這種雙向互動。
針對球隊未來的方向和期許，蘇翊傑則說「和其他球隊不同的是，我們籌組的教練團比較美式，會規劃設置更完整的訓練團隊、防護員和球探顧問」希望透過建立名單，讓新秀或外援都有穩定的支援，他認為「台灣球隊多半都是買球員，那為何不從自己的球隊培養。」因此採取這種方式，栽培選秀進來或獵來的球員。堅持協助球員能從教練團學到的更多，對內良性競爭，對外要勇敢、有氣勢、有智慧的對戰不同的組合，無論防守進攻，都有針對球員特別規劃訓練。
從球員身分退休後重回籃壇，蘇翊傑特別感謝女友的支持、鼓勵他用不同的方式回來這個圈子。離開的這段期間，因有透過橫向學習增進自己，所以才敢在快速且短暫的時間內打造這個球隊。「桃園雲豹隊很新、很年輕，但我對團隊和球員有信心，相信他們能很快磨合，打出球迷想看的內容」，日前球隊已經正式展開訓練，蘇翊傑笑說「大家記得來我們主場看桃園雲豹比賽！」