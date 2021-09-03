北市死亡案例「校正回歸」？黃珊珊：醫院漏登死亡日期

防疫指揮中心昨（2）日在記者會上，公布1例台北市的死亡案例，不過該案早在6月27日就已經死亡，不過法定傳染病系統至今才通報，也讓防疫指揮官陳時中責成台北市政府應當嚴加督導。對此台北市副市長黃珊珊在今日的北市防疫記者會中解釋，醫院方面都有上傳病例以及死亡證明，可是在「死亡日期」的欄位有漏登的狀況，證實是人為疏失。





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黃珊珊表示，在北市府公布相關慰問金補償辦法以後，社會局主動蒐集殯葬處的火化資料，主動通知確診死亡者的家屬能夠領取慰問金。而該案家屬有來申請，北市府方面是家屬有出示死亡證明書就核發，而中央也有發放慰問金，但查核是透過法定傳染病系統，當時才發現該案例的死亡日期漏登。





黃珊珊解釋，6月27日該案死亡後，28日醫院隨即將病歷及死亡證明書上傳到中央的法定傳染病系統，不過中間因為人為疏忽，漏登了「死亡日期」欄位。而中央在檢索的時候搜尋不到該案的死亡日期，因此才通知地方政府進行查核。黃珊珊強調，死亡日期的填寫欄位與上傳欄位分屬不同頁面，即使未填寫也不會出現相關提示，因此醫院人員在百忙之中疏漏，此案對同仁也造成相當大的壓力。



