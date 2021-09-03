COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

藍批拆「復必泰」布條拍馬屁　民進黨反批：抹煞民間努力

▲首批93萬劑BNT疫苗抵台，衛福部長陳時中等人到機場親自迎接。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）
▲首批93萬劑BNT疫苗抵台，衛福部長陳時中等人到機場親自迎接。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

記者呂炯昌／台北報導

2021-09-03 17:29:20｜2021-09-03 17:31:47

由鴻海、台積電、慈濟採購的BNT疫苗昨日抵台，不過該批疫苗卻掛有簡體字「复必泰」字樣布條，抵台時被三捐贈單位要求摘除。國民黨在臉書批評拆布條舉動「全為討高層歡心」，結果不僅遭三購買單位打臉，臉書也遭網友洗版「明明是偷掛，卻被KMT說偷拆」、「為什那麼愛幫中國宣傳？」對此，民進黨今（3）日回應表示，國民黨的說法無助防疫，還抹煞了三家捐贈團體和企業的努力，讓團體的善舉被模糊焦點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨回應表示，國民黨的說法不僅無助防疫，也對於後續疫苗持續到貨沒有幫助，還抹煞了三家捐贈團體和企業的努力，讓團體的善舉被模糊焦點，民進黨對此感到遺憾。在洽購、催貨、供貨的過程中，政府與三個單位一直都密切溝通，大家都希望疫苗可以最快速度抵台，國民黨卻糾結在布條，從網路反應就可以知道民眾對國民黨此舉的看法。

BNT疫苗昨天上午抵達台灣，衛福部長陳時中、台積電慈善基金會董事長張淑芬、慈濟代表都前往接機，鴻海方面則由集團創辦人郭台銘委託「最強表姐」張淑芬接機，消息傳出後也讓張淑芬登上9月1日google熱搜第一名。這批BNT疫苗在上機前，被掛上「復必泰」字樣的宣傳布條，中國官媒人民日報也在官方推特上貼出這張照片指出，「首批復必泰疫苗運抵台灣，最快9月中旬服務島內同胞」。對此，台積電和永齡基金會執行長劉宥彤統一回應，事先並未告知，因此要求抵台移除。國民黨則在臉書上指出「偷拆原廠布條 全為討高層歡心」，「長官不想看到趕快拆」，引發網友熱議。



※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

繼續作答
即時
推薦閱讀