藍批拆「復必泰」布條拍馬屁 民進黨反批：抹煞民間努力
由鴻海、台積電、慈濟採購的BNT疫苗昨日抵台，不過該批疫苗卻掛有簡體字「复必泰」字樣布條，抵台時被三捐贈單位要求摘除。國民黨在臉書批評拆布條舉動「全為討高層歡心」，結果不僅遭三購買單位打臉，臉書也遭網友洗版「明明是偷掛，卻被KMT說偷拆」、「為什那麼愛幫中國宣傳？」對此，民進黨今（3）日回應表示，國民黨的說法無助防疫，還抹煞了三家捐贈團體和企業的努力，讓團體的善舉被模糊焦點。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-03 17:29:20｜2021-09-03 17:31:47
民進黨回應表示，國民黨的說法不僅無助防疫，也對於後續疫苗持續到貨沒有幫助，還抹煞了三家捐贈團體和企業的努力，讓團體的善舉被模糊焦點，民進黨對此感到遺憾。在洽購、催貨、供貨的過程中，政府與三個單位一直都密切溝通，大家都希望疫苗可以最快速度抵台，國民黨卻糾結在布條，從網路反應就可以知道民眾對國民黨此舉的看法。
BNT疫苗昨天上午抵達台灣，衛福部長陳時中、台積電慈善基金會董事長張淑芬、慈濟代表都前往接機，鴻海方面則由集團創辦人郭台銘委託「最強表姐」張淑芬接機，消息傳出後也讓張淑芬登上9月1日google熱搜第一名。這批BNT疫苗在上機前，被掛上「復必泰」字樣的宣傳布條，中國官媒人民日報也在官方推特上貼出這張照片指出，「首批復必泰疫苗運抵台灣，最快9月中旬服務島內同胞」。對此，台積電和永齡基金會執行長劉宥彤統一回應，事先並未告知，因此要求抵台移除。國民黨則在臉書上指出「偷拆原廠布條 全為討高層歡心」，「長官不想看到趕快拆」，引發網友熱議。
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