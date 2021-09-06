越南新住民入圍金鐘新人獎！訪談曝來台心路歷程

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新住民全球新聞網

》報導，「第56屆金鐘獎」在9月2日下午公布入圍名單，被譽為最美國慶典禮主持人也是擁有百萬觀看粉絲的

Hang TV - 越南夯台灣

主持人阮秋姮，在第一次參與戲劇《飄洋過海來愛你》演出，就入圍金鐘獎「戲劇節目最具潛力新人獎」。 這部今年三月在大愛電視台播出的《飄洋過海來愛你》，這部以四位新住民女性遠嫁台灣，經歷生活的磨練，在「三重新住民成長班」相逢，相互扶持，終於在台灣落地生根，找到心靈的歸屬的故事。

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這部由真人真事的故事來改編，以20年前的時代背景為開場，藉由這四條彼此交織的主線故事，呈現出新住民朋友來到台灣之後所面臨的各種狀況和困境。

為了詮釋好這個角色，在戲劇拍攝之前，阮秋姮主動約了原主角阮幸源師姐好幾次，也跟著阮師姐一起參與志工的服務，藉而更深入了解故事原主角的個性以及真實的生活。秋姮說，這個角色的個性以及剛開始來台灣的際遇其實跟她自己很像，劇組的巧思讓秋姮就像是「演自己』一樣，把故事前半段剛來台灣的青澀模樣演得很好。第一次擔任戲劇演出就有好表現的阮秋姮，不但獲得金鐘獎評審的肯定，也讓故事原主角阮幸源大讚秋姮把自己詮釋得太完美。

秋姮說壓根沒想到她會入圍金鐘獎，當天下午她正忙著照顧才出生51天的兒子，朋友傳簡訊告訴她這個好消息，編輯也同時致電恭賀，新手爸媽的秋姮以及先生正忙著哄著嚎啕大哭的嫩嬰，得知入圍金鐘獎的反應竟然是「喔，喔」，兩人更是忙了幾小時等到小孩睡著後，才反應過來「入圍金鐘獎」這件值得歡呼的大事。強力推薦各位讀者看《飄洋過海來愛你》，這部以新住民女性真實角色故事的連續劇，更祝福也期待阮秋姮能夠拿到這個獎項。



