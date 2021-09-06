越南新住民入圍金鐘新人獎！訪談曝來台心路歷程

▲被譽為最美國慶典禮主持人也是擁有百萬觀看粉絲的Hang TV - 越南夯台灣主持人阮秋姮，在第一次參與戲劇《飄洋過海來愛你》演出，就入圍金鐘獎「戲劇節目最具潛力新人獎」。（圖／新住民全球網）
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▲被譽為最美國慶典禮主持人也是擁有百萬觀看粉絲的Hang TV - 越南夯台灣主持人阮秋姮，在第一次參與戲劇《飄洋過海來愛你》演出，就入圍金鐘獎「戲劇節目最具潛力新人獎」。（圖／新住民全球網）
四方報/綜合報導
2021-09-06 01:00:00
《 新住民全球新聞網 》報導，「第56屆金鐘獎」在9月2日下午公布入圍名單，被譽為最美國慶典禮主持人也是擁有百萬觀看粉絲的 Hang TV - 越南夯台灣 主持人阮秋姮，在第一次參與戲劇《飄洋過海來愛你》演出，就入圍金鐘獎「戲劇節目最具潛力新人獎」。 這部今年三月在大愛電視台播出的《 飄洋過海來愛你》，這部以四位新住民女性遠嫁台灣，經歷生活的磨練，在「三重新住民成長班」相逢，相互扶持，終於在台灣落地生根，找到心靈的歸屬的故事。
這部由真人真事的故事來改編，以20年前的時代背景為開場，藉由這四條彼此交織的主線故事，呈現出新住民朋友來到台灣之後所面臨的各種狀況和困境。阮秋姮告訴編輯，這部戲從去年八月拍到年底，拍了約5個月的時間，從未經過演員表演訓練也從未參加過正式戲劇演出的阮秋姮，剛開始還不適應拍攝現場有四台攝影機，常常搞不清楚要面對哪一台攝影機講台詞，也常發生搞不清楚狀況擋到其他演員的畫面。最大的挑戰是秋姮要演出的真實人物的故事，還必須要以台語來演出，讓完全不會說台語的秋姮要花更多的時間將劇本以拼音寫出每句台詞的台語發音，每天晚上也拉著先生練習台語，更在拍片現場到處問工作人員台語發音，在每一次拍攝結束後，秋姮也會主動詢問導演演出狀況，是否需要再改善。積極學習的態度，也讓秋姮讓劇組的所有工作人員都誇讚她的認真態度。 為了詮釋好這個角色，在戲劇拍攝之前，阮秋姮主動約了原主角阮幸源師姐好幾次，也跟著阮師姐一起參與志工的服務，藉而更深入了解故事原主角的個性以及真實的生活。秋姮說，這個角色的個性以及剛開始來台灣的際遇其實跟她自己很像，劇組的巧思讓秋姮就像是「演自己』一樣，把故事前半段剛來台灣的青澀模樣演得很好。第一次擔任戲劇演出就有好表現的阮秋姮，不但獲得金鐘獎評審的肯定，也讓故事原主角阮幸源大讚秋姮把自己詮釋得太完美。 秋姮說壓根沒想到她會入圍金鐘獎，當天下午她正忙著照顧才出生51天的兒子，朋友傳簡訊告訴她這個好消息，編輯也同時致電恭賀，新手爸媽的秋姮以及先生正忙著哄著嚎啕大哭的嫩嬰，得知入圍金鐘獎的反應竟然是「喔，喔」，兩人更是忙了幾小時等到小孩睡著後，才反應過來「入圍金鐘獎」這件值得歡呼的大事。強力推薦各位讀者看《 飄洋過海來愛你》，這部以新住民女性真實角色故事的連續劇，更祝福也期待阮秋姮能夠拿到這個獎項。