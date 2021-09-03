疫苗優先打1劑還2劑？柯文哲引用馬英九「便當失言」回應

近日新冠肺炎Delta病毒，因為機師傳染疑似出現破口。此時針對台灣的疫苗施打策略，國外學者認為只拚第一劑疫苗覆蓋率恐怕保護力有限，示警別犯了跟澳洲一樣的錯誤。對此台北市長柯文哲今（3）日在北市防疫記者會上，引用前總統馬英九的「便當說」失言，表示台灣「連第一個便當都沒有，還要想吃第二個？」





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柯文哲表示，談到疫苗要著重打第一劑還是第二劑的問題，就想起以前那個便當的笑話，「肚子餓，為什麼不吃兩個便當？事實是第一個便當都沒有，還吃兩個便當？」柯文哲說，現在疫苗連第一劑都沒打完，怎麼討論第二劑？





柯文哲強調，打完疫苗以後本來就沒有保證不感染，「不過我們還是要做個研究，打了兩劑以後被感染，傳染給別人的危險性到底有多少？不同的病毒危險性大概有多少？」柯文哲表示，台灣目前沒有相關數據，可能要先看美國等外國案例，目前也已經交代聯合醫院研究組，要把數據先調出來。



