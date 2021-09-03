南部Outlet品牌不畏疫情 推創新兩大概念店一站式購足
疫情攪局打壞百貨業者買氣，但南部有Outlet品牌不畏低買氣，持續創新推出兩個獨家主題概念店「NewYork NewYork紐約新時區」與「iGLAMOUR愛．迷人」，一家是精品複合概念店、一家則是美妝服務專門店，讓消費者全方位一站購足，也希望雖然疫情讓大家無法出國，卻能讓顧客彷彿置身國外滿足血拚快感。
記者許家禎/台北報導
2021-09-03 18:33:50
義大開發總經理王香完表示，自去年4月爆發疫情之後，5月母親節買氣回溫，7、8月消費力變逐漸恢復正常。而去年4月開幕的luxury mall強調歐洲精品直送，約有20個一線精品，其中也有全台獨家品牌，開幕到現在站穩腳步。而目前整個購物廣場約有700個品牌，為了做出市場差異化，將持續優化品牌，預計到明年中獨家品牌將占整體3到4成。
針對今年5月爆發疫情影響買氣，王香完更持續尋找市場差異化，創新推出「NewYork NewYork紐約新時區」與「iGLAMOUR愛．迷人」兩家獨家主題概念店。其中「NewYork NewYork紐約新時區」占地363坪，直接引進約15個美國直營品牌，包括全台獨家品牌BCBGMAXAZRIA、BCBGGeneration、WALTER BAKER、KENDALL+KYLIE等。
另外集團旗下子品牌一站式美妝服務專門店「iGLAMOUR愛．迷人」繼義享天地開出第一間店後，第二家店也落腳購物廣場，占地126坪，匯集歐美日韓等約160種品牌，包含彩妝、保養、香氛、髮品，一站滿足所有需求，且價格親民到講求品質的小輕奢品牌都有。
目前全台獨家品牌有來自韓國的FEMMUE、來自美國講求天然有機的JUICE BEAUTY，以及法國algologie。業者指出，過去消費者可能透過代購購買，但現在架上就能買得到。
王香完指出，除了推出兩家獨家主題概念店外，為因應疫情下滑的買氣，他們也做了許多努力。像是線上銷售、一對一安心購、櫃哥櫃姐熟客直送系統等，另外他們也嘗試線上直播買精品與包包，40分鐘就可以賣出20、30萬的業績，甚至玩競標，原本3000元的商品，最後6000元拍出。
王香完表示，去年疫情襲台，雖然一度買氣下殺，但5月之後買氣回溫，再加上無法出國，民眾「報復性消費」與三倍券加乘，反而讓他們業績搶搶滾，全年業績仍是正成長。義大世界購物廣場去（2020）年全年營收近41億元，今年目標原本訂下45億元，但遇上5月疫情爆發，業者希望今年營收至少與去年持平。