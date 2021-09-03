桃園個案為推拿南下高雄　推拿館、超商大清消

高雄市接獲桃園市通知，已完成2劑疫苗接種滿14天的案16119於8月21日與太太開車南下高雄，專程前往三民區正舒馥純推拿館停留約5小時，並曾鼓山區7-11文信門市外停留約3分鐘，高雄市環保局今（3）日已對這兩處所均已進行大規模清消。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-09-03 18:47:27
高雄市衛生局指出，經桃園市通知案16119，在8月21日曾和太太專程前往三民區正舒馥純推拿館停留約5小時，中途曾驅車前往鼓山區7-11文信門市外停留約3分鐘，與賣家面交網購物品後隨即離開返回推拿館，待太太做完推拿後直接開車北上返回桃園住家，衛生局疫調匡列密切接觸者1人集中隔離檢疫、一般接觸者1人並安排採檢，2人快篩與PCR結果均呈現陰性。
衛生局表示，依據中央流行疫情指揮中心公布，案16119已完成2劑疫苗接種滿14天，研判為突破性感染，雖未完成基因定序，但國際主要流行Delta病毒株；另外，個案於8月31日出現症狀其可傳染期並未包含8月21日於高雄市足跡，雖研判傳染風險不高，市府防疫團隊謹慎以對。
衛生局呼籲市民朋友，務必落實外出全程戴口罩、勤洗手、維持適當距離或隔板等物理性遮蔽，減少不必要移動、活動或聚會，避免出入人多擁擠的場所，確實遵守防疫規範，並應盡速接種COVID-19疫苗以有效降低個人與社區傳染風險。