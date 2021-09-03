歡慶中秋節　台灣獨有4品牌禮盒一次看

中秋連假接近，返鄉伴手禮大戰也激烈升溫！台灣食品原料商龍頭德麥（1264）也推薦消費者4品牌截然不同的禮盒，包含使用其烘焙原料的飯店禮盒、法式甜點工作室作品等，禮盒內容均有品牌獨創商品，包括使用有「世界第四種巧克力」之稱的紅寶石巧克力所製作的紅寶石鳳梨酥、台式鹹蛋黃油蔥酥以及奢華5種內餡的帝王酥，讓送禮者的獨特選擇成為收禮人的加分印象。
記者黃仁杰／台北報導
2021-09-03 20:07:32｜2021-09-03 20:37:11
南台灣首座積木主題飯店「棒棒積木飯店」所開設奧朵爾烘焙坊，推出三種不同的秋節禮盒組合，「仲秋月餅禮盒」集結紅豆餡與法國進口無水奶油調配特製內餡蛋黃酥、展現道地台式風味的香菇剝皮辣椒酥，以及奶黃餡與蛋黃結合後鹹香濃郁的金沙酥。「悅光Q餅禮盒」有以精心熬煮大甲芋頭與紅豆包裹Q彈麻吉的芋頭Q餅、紅豆Q餅，還有使用台灣土鳳梨酥的「悅旺酥餅禮盒」。
甜點工作室La Duchesse Pâtisserie 藝享菓室的法式寶石中秋禮盒，主推以有「世界第四種巧克力」之稱的紅寶石巧克力所製作推出限定新品－紅寶石鳳梨酥餅，搭配金鑽鳳梨與土鳳梨的兩種滋味，帶來酸甜清新的全新體驗。
由懷抱甜點夢的交大理工高材生、法國藍帶廚藝學校畢業的「微糖小朱」所創立的「微糖小朱法式甜點」，此次也推出精心研發的數款月餅禮盒，其中紅豆蛋黃酥，選用日本歷史最悠久的日本製粉製作酥皮，搭配低醣特製紅豆餡，減輕身體負擔卻不減美味。粉絲力推的則是台式鹹蛋黃油蔥酥，在傳統的蛋黃內餡加入油蔥酥增添香氣，蛋黃類月餅熱愛者絕不能錯過。
台中最佳人氣名店馥漫麵包花園，主打豐富選擇的禮盒，獨家的帝王酥以千層酥皮豪氣包裹特製紅豆餡、秘制奶黃餡、古法鹹蛋黃、Q軟麻吉、夏威夷豆，五層豐富內餡堪稱帝王享受。