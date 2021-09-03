日本再捐6.4萬劑疫苗　謝長廷：深情友誼銘記在心

駐日代表謝長廷今（3）日在臉書發文，表示日本外相茂木敏充今日宣布再捐6.4萬劑疫苗給台灣，這批即將於下周出貨。謝長廷指出，日本疫情及政情都嚴峻的時候，仍然沒有忘記台灣的需要，這個深情友誼，讓很多台灣人深深銘記在心。
記者張志康/綜合報導
2021-09-03 19:00:32
日本外務大臣茂木敏充今日在例行記者會中宣布，再捐贈疫苗予友邦，其中台灣將捐贈6.4萬劑AstraZeneca疫苗。茂木表示，此次捐贈疫苗是考慮當地疫情、醫療體制以及當地日本人的狀況等綜合評估，希望透過這次贈與，提供給當地日本人和民眾施打。
對此，謝長廷表示，日本茂木外相今天在記者會宣布再提供疫苗給台灣，這是日本第四次提供。從第一次在台灣面臨疫苗之亂時的神速支援，到現在日本疫情及政情都嚴峻的時候，仍然沒有忘記台灣的需要，這個深情友誼，讓很多台灣人深深銘記在心。
謝長廷指出，前幾天已經有說明過日本疫苗的現況，以及在台灣的外國人（含日本人）可以施打疫苗的措施，因為外國人施打也會提高疫苗整體的覆蓋率。他進一步說明，這批捐台的6.4萬劑疫苗劑預計下周出貨，謝長廷表示他僅簽署相關文件，有關費用都是由日方自行負責。
謝長廷也指出，目前日本疫情造成醫院病床滿載，在家治療也面臨氧氣罩設備不足等問題，駐日代表處及政府正積極募集各種醫療物資，希望能夠幫上忙。