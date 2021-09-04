勇奪「謬思設計獎」鉑金獎　高雄「跨百光年」閃耀國際

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄去年底的「跨百光年」系列活動，勇奪國際Muse Design Award鉑金獎。（圖／翻攝自史哲臉書）

× ▲高雄去年底的「跨百光年」系列活動，勇奪國際Muse Design Award鉑金獎。（圖／翻攝自史哲臉書）

跨百光年

與一共來自57個國家共4,600多個參賽作品中脫穎而出，在Conceptual Design（概念設計）類別中的Exhibition & Events （展覽與活動），一舉奪得至高無上的「鉑金獎」殊榮

史哲說，2020年適逢高雄更名改制一百周年，高雄市長陳其邁特別說要好好的辦理跨年活動，讓大家看見高雄、看見台灣

現代手法梳理高雄從古至今的歷史文化，交融、揉合成現代光影藝術。

同時以「神秘符號」、「百年鏡球」、「祈福儀式」三個重要的展示手法進行展演呈現，串聯Contcat聯繫、Communication溝通、Ceremony儀式等概念

。

▲高雄去年底的「跨百光年」系列活動，勇奪國際Muse Design Award鉑金獎。（圖／翻攝自史哲臉書）

× ▲高雄去年底的「跨百光年」系列活動，勇奪國際Muse Design Award鉑金獎。（圖／翻攝自史哲臉書）

史哲笑說，感謝馮建彰（二馬）總監報名參賽