COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

勇奪「謬思設計獎」鉑金獎　高雄「跨百光年」閃耀國際

▲高雄去年底的「跨百光年」系列活動，勇奪國際Muse Design Award鉑金獎。（圖／翻攝自史哲臉書）
▲高雄去年底的「跨百光年」系列活動，勇奪國際Muse Design Award鉑金獎。（圖／翻攝自史哲臉書）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-09-04 00:07:02

高雄去年底的「跨百光年」系列活動，勇奪國際Muse Design Awards「謬思設計獎」鉑金獎，活動總策畫、高雄市副市長史哲昨（3）日深夜表示，從高雄港灣點亮的這一道光，是台灣第一個得到謬思女神雕像獎盃的跨年活動，也是疫情下台灣藝術文化設計軟實力的展現，讓世界看見台灣，但也不免說到這也讓「今年跨年的壓力」，想必會非常大！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高雄去年底的「跨百光年」系列活動，勇奪國際Muse
▲高雄去年底的「跨百光年」系列活動，勇奪國際Muse Design Award鉑金獎。（圖／翻攝自史哲臉書）
Muse Design Awards「謬思設計獎」集結全球跨領域設計思維，以發掘全球設計繆思為宗旨，成就未來設計新潮，有「設計界的謬思」稱號，這次高雄的「跨百光年與一共來自57個國家共4,600多個參賽作品中脫穎而出，在Conceptual Design（概念設計）類別中的Exhibition & Events （展覽與活動），一舉奪得至高無上的「鉑金獎」殊榮

史哲說，2020年適逢高雄更名改制一百周年，高雄市長陳其邁特別說要好好的辦理跨年活動，讓大家看見高雄、看見台灣，所以這次以「光」為引，帶領市府團隊結合民間創意團隊，穿梭高雄古今，現代手法梳理高雄從古至今的歷史文化，交融、揉合成現代光影藝術。

同時以「神秘符號」、「百年鏡球」、「祈福儀式」三個重要的展示手法進行展演呈現，串聯Contcat聯繫、Communication溝通、Ceremony儀式等概念，透過大型公共展演方式，結合不同形式藝術人才共同創作，並且將高雄驕傲的海事工程產業、遊艇產業都融入的展演策劃中，展現高雄與台灣的藝文與產業能量

▲高雄去年底的「跨百光年」系列活動，勇奪國際Muse
▲高雄去年底的「跨百光年」系列活動，勇奪國際Muse Design Award鉑金獎。（圖／翻攝自史哲臉書）
史哲笑說，感謝馮建彰（二馬）總監報名參賽，沒想到還真的奪下「鉑金獎」，這次跨百光年集結了台灣當代最精彩的設計力、表演力還有文化力，從空間、視覺、燈光展演、影像藝術、科技互動、音樂創作、表演藝術各個面向聚集在高雄港灣，集結許許多多的人，能夠獲得國際評審們的肯定，我常的欣慰與感動，更是滿滿的感謝。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

繼續作答
即時
推薦閱讀