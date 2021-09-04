勇奪「謬思設計獎」鉑金獎　高雄「跨百光年」閃耀國際

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Muse Design Awards「謬思設計獎」集結全球跨領域設計思維，以發掘全球設計繆思為宗旨，成就未來設計新潮，有「設計界的謬思」稱號，這次高雄的「跨百光年」與一共來自57個國家共4,600多個參賽作品中脫穎而出，在Conceptual Design（概念設計）類別中的Exhibition & Events （展覽與活動），一舉奪得至高無上的「鉑金獎」殊榮。
史哲說，2020年適逢高雄更名改制一百周年，高雄市長陳其邁特別說要好好的辦理跨年活動，讓大家看見高雄、看見台灣，所以這次以「光」為引，帶領市府團隊結合民間創意團隊，穿梭高雄古今，現代手法梳理高雄從古至今的歷史文化，交融、揉合成現代光影藝術。
同時以「神秘符號」、「百年鏡球」、「祈福儀式」三個重要的展示手法進行展演呈現，串聯Contcat聯繫、Communication溝通、Ceremony儀式等概念，透過大型公共展演方式，結合不同形式藝術人才共同創作，並且將高雄驕傲的海事工程產業、遊艇產業都融入的展演策劃中，展現高雄與台灣的藝文與產業能量。
史哲笑說，感謝馮建彰（二馬）總監報名參賽，沒想到還真的奪下「鉑金獎」，這次跨百光年集結了台灣當代最精彩的設計力、表演力還有文化力，從空間、視覺、燈光展演、影像藝術、科技互動、音樂創作、表演藝術各個面向聚集在高雄港灣，集結許許多多的人，能夠獲得國際評審們的肯定，我常的欣慰與感動，更是滿滿的感謝。