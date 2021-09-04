Mu變異株入侵40國　韓國憂加劇本土疫情

新冠肺炎病毒持續變異，今年1月在哥倫比亞首度發現的「Mu」變異株(B.1.621)，近期成為繼Delta變種後，另一個引起關注的變異株。學者擔心，由於Mu毒株可能存在「免疫逃脫」的特性，若因此降低疫苗中和抗體，對各國防疫無疑是構成另一個威脅。

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根據《韓聯社》報導，韓國中央防疫對策本部3日公布，其國內首次出現Mu變異毒確診，3例皆為境外移入，分別來自墨西哥、美國和哥倫比亞。

雖然韓國尚未有Mu毒株的本土病例，但韓國近期單日新增確診持續破千，疫情並不樂觀，若Mu未來取代Delta病毒，成為主要毒株，甚至與Delta同時流行，恐怕會讓韓國疫情雪上加霜。

目前Mu的足跡已在拉美、歐洲等40個國家被發現，累計通報逾4000例，世界衛生組織(World Health Organization, WHO)上月底發布報告稱，被稱為Mu的B.1.621是所謂「需留意變異株」(Variants of Interest, VOI)，具對疫苗存抗藥性風險的變異。

世衛組織當時也表示，Mu可能具有免疫逃脫特性，但仍須進一步研究，才能對Mu有更多了解。目前Mu在全球的盛行率還非常低，不到0.1%，但在哥倫比亞和厄瓜多的盛行率仍持續在增長，分別達到39%和13%。

面對病毒持續變異，疫苗保護力也受到考驗，除了韓國擔心，上個月比利時一間療養院，也因遭到Mu變種入侵，造成21人確診、7人死亡，死者都曾完整接種過疫苗。

目前被世衛定義為「需要關注」(Variants of Concern, VOC)的變異株有Alpha、Beta、Gamma、Delta；警示層級較低的「需要留意」(VOI)變種，則有Eta、Iota、Kappa、Lambda、Mu等5種。