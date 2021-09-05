紐西蘭恐攻傷者增至7人　警方注意凶手多年

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紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天在記者會公布最新詳情。她說，事件造成7人受傷；其中5人目前仍在住院，住院者中有3人情況嚴重；另有2人在醫院接受治療後返家休養。
阿爾登提到，紐西蘭政府法務局（Crown Law）已成功向法院爭取裁定，授權政府可以公開與凶手身分的相關資訊；不過，由於法院同時下令給予凶手家屬於24小時內回應，所以政府暫時無法公開被告身分。
阿爾登說，她目前只能透露凶手過往的犯罪紀錄；至於凶手是以什麼身分居住在紐西蘭，目前仍不得公開。她個人無意願提及凶手的姓名，因為任何恐怖份子，不論是活著還是已經死亡，其所作所為已經留下惡名，姓名已不值得被提及。
阿爾登透露，凶手是在2011年10月持學生簽證抵達紐西蘭，當時他22歲；2016年他透過臉書表示同情恐怖主義攻擊，並且發表鼓吹暴力極端主義（violent extremism）言論，引起紐西蘭警方注意。
她提到，凶手曾經於2017年5月在奧克蘭機場遭警方拘捕，理由是警方相信他正要出發前往敘利亞；警方搜查凶手住處，發現違禁出版品和一把狩獵刀。對此，警方隨即提出控告，而凶手則向法院認罪，隨後獲判假釋。
她說，凶手於2018年8月仍在假釋期間，在購買一把刀後遭警方拘捕，警方隨後在其住處搜查發現涉及極端主義材料；他在2018年9月遭法院判處12個月徒刑，而先前假釋的刑期也必須補回。
阿爾登又提到，2020年7月紐西蘭當局試圖追加控告凶手違反恐怖主義禁制法（Terrorism Suppression Act），但遭高等法院（High Court）否決。
另外，她在2021年5月聽取有關凶手的簡報，當時就建議凶手接受心理評估，但遭拒絕；同年5月，凶手再次遭高等法院裁定須接受12個月「特別觀護」（supervision with special conditions），即必須居住於指定地點、接受觀護人監控其使用電子儀器上網和社群媒體使用情況，並且接受心理復健評估和治療。
阿爾登補充，凶手自2021年7月離開監獄並且開始接受觀護；對此警方為了安全起見，派出「特遣隊」（Special Tactics Group）隊員監視他；故此在昨天案發時，警員當場擊斃凶手。
面對恐攻，阿爾登引述努爾清真寺（Al Noor Mosque）的伊馬目教長（imam）佛達（Gamal Fouda）的一段話，「不論意識形態，所有恐怖份子都是一樣的；他們維護的是恨，而我們維護的是和平與愛。」
佛達的這段話，自昨天奧克蘭的超市恐攻事件發生後，已在社交媒體上受到瘋傳。
佛達是2019年努爾清真寺遭受恐攻時的生還者之一。位於紐西蘭南島基督城的努爾清真寺，曾於2019年3月15遭受白人極右派恐怖分子闖入持槍掃射6分多鐘內，造成42人死亡；事發10分鐘後，附近的林伍德伊斯蘭祈禱中心（Linwood Islamic Centre）亦遭恐怖分子射，造成7人死亡。（編輯：高照芬）1100904