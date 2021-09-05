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拯救教宗來訪活動人氣　斯洛伐克撤疫苗強制令

▲羅馬天主教教宗方濟各本月中旬將訪問斯洛伐克，原本活動只開放給完成COVID-19疫苗接種的民眾出席，但在登記情況不踴躍下，當局更弦易轍。（圖／美聯社／達志影像）
▲羅馬天主教教宗方濟各本月中旬將訪問斯洛伐克，原本活動只開放給完成COVID-19疫苗接種的民眾出席，但在登記情況不踴躍下，當局更弦易轍。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-05 13:55:56

（中央社斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦4日綜合外電報導）羅馬天主教教宗方濟各本月中旬將訪問斯洛伐克，原本活動只開放給完成COVID-19疫苗接種的民眾出席，但在登記情況不踴躍下，當局更弦易轍。

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法新社報導，斯洛伐克天主教主教團（Slovak Catholic Church's bishops' conference，SBC）聲明指出，如今只要拿出「COVID-19篩檢陰性，或過去180天內染疫康復的證明，就將足可取得門票」。

斯洛伐克針對未接種民眾實施的禁令，一直存有爭議。當地完整接種疫苗的人口比例僅49.5%，遠低於歐洲聯盟整體平均的70%。

斯洛伐克今年稍早受疫情特別嚴重，人均感染率和死亡率雙雙名列歐洲最高之林。

今天變更政策之前，只有完整接種COVID-19疫苗的斯洛伐克民眾可以登記參加教宗方濟各（Pope Francis）9月12日至15日的來訪活動。沒想到，實際登記人數遠低於預期。

斯洛伐克天主教主教團發言人克拉瑪拉（Martin Kramara）告訴法新社，政府官員和公共衛生當局都已證實，可以取消針對未接種疫苗者所下達的禁令。

教宗行程包括在首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）猶太社區和第二大城柯西契（Kosice）貧困的羅馬社區兩地舉辦會面活動。

最後一天則是在著名朝聖地沙什廷（Sastin）主持彌撒，預料30萬人參與。

但活動主籌辦人哈吉杜（Jozef Hajdu）告訴斯洛伐克通訊社（TASR）說，目前為止只有3萬人登記參加。

儘管教宗方濟各曾呼籲信徒打疫苗，斯洛伐克神職人員認同當局決定放行，讓未施打疫苗者進場。

布拉第斯拉瓦的神父克魯薩克（Jozef Krusac）今天告訴法新社說：「除了偷懶不想打疫苗外，很遺憾地，仍有很多人相信陰謀論，因而拒絕接種，造成社區兩極化。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100905

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